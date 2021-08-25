美空军前机载语言学家：我曾经监听了600个小时的塔利班谈话

曾在2008年至2013年期间为美国空军服役，担任机载密码语言学家的伊恩·弗里茨（Frank Fritz）日前在《大西洋月刊》撰写了一篇介绍他在服役期间专门负责从空中窃听塔利班活动的文章。弗利茨说，“我花了600个小时窃听现在于阿富汗掌权的人的谈话。直到我的部署之旅结束时，我才明白他们在究竟告诉我什么。”

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弗里茨写道，“当人们问我在阿富汗做了什么时，我告诉他们，我在飞机上闲混，窃听塔利班的谈话。我的工作是向盟军提供 ‘威胁警告’，因此我的大部分时间都在试图辨别塔利班的计划。在我开始工作之前，有人告诫我，我将听到可怕的事情，我当然也听到了。但是，当你听别人讲了几百个小时；即使是那些试图杀死你朋友的人，你也会听到普通的事情。”

弗里茨说，“在极少数情况下，他们（的对话）甚至能让我发笑。在阿富汗北部的一个冬天，那里的平均海拔在7000英尺（约2133.6米）以上，平均温度在零度以下，发生了以下讨论”：

“去把简易爆炸装置（IED）安置在下面，在拐弯处；他们不会看到它。”

“这可以等到明天早上。”

“不，不能等。他们（美国人）可能会提前来，而我们需要简易爆炸装置在下面尽可能多地杀死他们。”

“我想我要等。”

“不，你不能等! 去放置它。”

“我必须这样做吗？”

“是的！去做吧！”

“我不想去。”

“兄弟，为什么不呢？我们必须进行圣战！”

“兄弟......现在冷的都不能圣战了。”

弗里茨写道，“是的，这个笑话发生在计划杀死我应该保护的人的时候，但它并没有因此而减少荒谬。说这话的人也没有错。即使在我们的飞机上穿着毛衣和拿着暖手器，对于战争来说，真的是太他妈的冷了。”

弗里茨说，“2011年，世界上大约有20人接受过培训，可以做我做的工作。从技术上讲，只有两个人接受过与我完全相同的培训。我们接受了达里语和普什图语的正式培训，这是阿富汗的两种主要语言，然后被指派接受专门培训，成为美国空军特种作战司令部飞机上的语言学家”。

弗里茨说，“美国空军特种作战司令部有大约十几种飞机，但我只在空中炮艇战机上飞行。这些飞机的具体情况各不相同，但都是装备了不同级别武器的货运飞机，破坏力不一。有的最多可以损坏一辆汽车；有的则可以摧毁一座建筑物。在阿富汗，我们用这些武器对付人的目标，而我的工作是帮助决定要对付哪些人。这就是提供所谓威胁警告的非委婉定义。”

弗里茨说，“我飞了99次战斗任务，总共600小时。这些任务中可能有20个，其中50个小时涉及实际的交火。大概还有100个小时是坏人在讨论他们的邪恶计划，或者我们称之为‘可用的情报’。但其余的时间，他们只是在说话，而我只是在偷听。”

弗里茨说，“除了开圣战的玩笑，塔利班分子还谈论了许多你和你的邻居所谈论的事情：午餐计划、邻里间的闲聊、糟糕的路况、天气如何不符合你的确切愿望。有内讧、骂人、普遍的抱怨。他们做着关于未来的白日梦，为美国人何时离开制定计划，并陶醉于夺回自己国家的想法。但主要是，有很多人在胡说八道。”

弗里茨说，“普什图语和达里语自然适合于双关语和侮辱语；语言中本身就有很多押韵，而且许多词都有双重含义。这种胡说八道的部分原因是对重复的偏好。我遇到的阿富汗人会把一个名字或声明，或任何东西重复几十次，以表明自己的观点。但这种重复在通过收音机交谈时更加强烈。一个叫卡利马的人教会了我这一点。我们都不知道卡利马是谁，尽管人们普遍认为他不是什么重要人物。但是有人，我们不知道是谁真的想和他说话。所以他叫了他的名字。”

弗里茨说，“‘卡利马！卡利利利利利马、卡利马马马马马马马马。卡利马、卡利马、卡利马、卡利马’。”弗里茨补充说，“那个人一次又一次地叫他的名字，至少50次，以各种可能的音节强调组合。我一直在听，但卡利马从未回应。也许他的收音机坏了。也许他只是不想和这个人说话。也许他已经死了。有可能是我杀了他。在那之后，我再也没有听到卡利马回答过无线电。”

弗里茨说，“所有这些胡说八道都自然而然地流向了塔利班的另一项伟大的语言天赋；鼓舞人心的演讲。任何销售会议、电影场景或球队更衣室都没有见过塔利班在每次战斗前、战斗中和战斗后所表现出的那种高度热情的准备。也许是因为他们训练有素，一生中大部分时间都在战争中度过。也许是因为他们真正相信他们任务的神圣性。但我越听他们说，我就越明白，这种永远的过分炫耀是他们为了继续战斗而必须要做的事情。”

弗里茨说，“否则，他们如何继续与一个不考虑使用为建筑物设计的炸弹来对付个人的敌人作战？这并不夸张。在我22岁生日的前几天，我看到战斗机在一场战斗中投下500磅(227公斤)的炸弹，把20个人变成了粉末。当我看到满是弹坑而不是人的新景观时，噪音中出现了一丝寂静，我想，‘当然现在我们已经杀够了他们’。但我们还没有。”

弗里茨说，“当另外两架攻击直升机到达时，我听到他们大喊：‘继续射击。他们会撤退的！’"弗里茨指，“当我们继续攻击时，他们重复说：‘兄弟们，我们正在获胜。这是一个光荣的日子。’当我看着六个美国人死去时，感觉像是20个塔利班在我耳边欢呼：‘真主伟大，他们正在死去！’”

弗里茨写道，“塔利班分子是没有身穿装甲的人，拿着30年前的枪，与空中炮艇战机、战斗机、直升机和装备更好的地面部队作战，这并不重要。他们中的100人在那一天死亡也不重要。在所有这些噪音中，在他们身后的炸弹和子弹爆炸的声音中，在他们的同伴被杀的声音中，塔利班保持着高昂的情绪，不断地相互鼓励，不断地坚持认为他们不仅是在赢，而且他们会再次袭击到我们，甚至打得更好的下一次。”

弗里茨说，“这是我在阿富汗执行的第一次任务。”他说，“随着时间的推移，我知道了不同的暗语是什么意思，以及如何从枪声中分辨出声音，我的听力也越来越好。塔利班也开始告诉我更多。2011年春天，我正在执行一项任务，支持一个最近在阿富汗北部一个村庄遭到伏击的特种部队小组。我们被派去做侦察工作，这听起来令人印象深刻，但在后勤方面意味着连续几个小时的绕圈飞行，观察和倾听当地人的意见。”

弗里茨说，“我们遇到了一些正在耕种的人，他们正在一块最近耕种的土地上工作。或者说我们是这么想的。地面小组确信，这些人就是袭击他们的人，他们实际上不是在耕种，而是在田里藏着武器。” 弗里茨说，“所以我们向他们开枪。在那片田地里的三个人中，一个人的腿被炸断了。另一个站在原地就死了。最后一个人被炸到了10英尺（3米）以外，被认为是死于被冲击波湮没的内部器官。直到他站起来，跑开了。他和他的朋友们回来了，把刚被截肢的人装进手推车，并把他推到在附近等候的一辆车上，看起来他们是想逃跑。”

弗里茨补充说，“但报复也是同样可能的情况，地面小组担心他们会叫来更多的人，或更多的武器，并进行报复。但我能听到他们的声音，他们听起来对报复不感兴趣”：

“走，开车！我们来了。阿卜杜勒被击中了。我们把他送上了车。”

“继续开！不要让他们向我们开枪！”

“是的，我们来了。我们会救他的。”

弗里茨说，“这群塔利班分子正试图把他们的朋友送到医生那里，或者至少是能救他的人。然后他们的车就慢了下来。‘不，兄弟。他已经死了’。” 弗里茨说，“ 其余的人不再是一个威胁，所以我们让他们离开”。 弗里茨说，“在我的整个部署过程中，我们的杀敌数量一次又一次地超过他们，他们失去了阵地，而我们赢了。这种情况经常发生，我开始产生一种似曾相识的感觉。这种感觉在你部署时并不罕见；你看到同样的人，遵循同样的时间表，日复一日地做同样的活动。”

弗里茨说，“但我不是在幻想。我们真的在同样的地方执行同样的任务，重新解放我们三年前战斗过的相同村庄。我听着同样的废话，同样的鼓舞人心的演讲，同样的计划，往往是由同样的人进行的，我以前也听过。”

弗里茨说，“在另一个无休止的任务中，我们正在支持一个地面小组，该小组前往一个小村庄与长者交谈。他们一起制定了在附近打井的计划。我们在上空盘旋了几个小时，没有发生任何有趣的事情。没有人在地面上做任何可疑的事情；没有人在无线电中谈论任何极端激进的事情。会议很成功，所以小组回到了直升机上。然后，塔利班发动了攻击。”

弗里茨写道，遇袭的美军说，“往上走，他们已经到了东边的沟里。他们在跑，往上走！”

“带上大炮；准备好。他们很快就会再次移动。”

弗里茨写道，被袭击的美军地面部队不得不坐等其直升机安全起飞。

一名美军地面部队成员向支援的战机说，“嘿，炮艇，他们在哪里，他们在做什么-他妈的，我被击中了。” 弗里茨指出，“塔利班知道他们会打中地面美军的小组长。我知道，因为当我听着他的尖叫声时，我听到他们在庆祝”。

塔利班分子说，“兄弟，你打中了一个。继续加油；继续射击。我们可以打得更多！"

另一名塔利班回答说，“是的，我们会的，这把枪是工作—”

弗里茨说，“他们停止了庆祝，因为我的飞机射杀了他们。这是我生命中最糟糕的一天。使这一天变得如此可怕的并不是枪声、尖叫声或死亡；那时我已经看到了很多。但那一天，我终于明白塔利班一直想告诉我什么。”

弗里茨指出，“在每次任务中，塔利班知道我在（他们的）头顶上，监视他们说的每一句话。他们知道我可以听到他们吹嘘他们设法杀死了多少美国人，或者他们采购了多少火箭筒，或者他们何时何地要放置一个简易爆炸装置。”

弗里茨说，“但在所有这些声音中，我并没有听进去。我终于明白，这些废话并不只是为了好玩；当他们在同一个地方与另一支入侵部队进行另一场战斗时，他们是如何分散自己的注意力，摆脱我的无聊感的。但与我不同的是，当他们回家时，是去隔壁的村庄，而不是6000英里之外。”

弗里茨说，“那些在田里的人可能只是农民，也可能他们真的在隐藏他们的攻击证据。不管怎么说，我们的炸弹和子弹意味着他们村里的年轻男孩现在更有可能加入塔利班。而那些鼓舞人心的谈话呢？它们不仅仅是空洞的言辞。它们是自我实现的预言。”

弗里茨写道，“因为就算当天气太冷无法进行圣战时，简易爆炸装置仍然还会被安放。当他们拿着30年高龄的AK-47，而我们有1亿美元的战机时，他们继续战斗。当我们离开一个村庄时，他们就把它夺回来。无论我们做什么，去哪里，或者我们杀了多少人，他们都会回来”。

弗里茨说，“在我上次参加部署的十年后，在与世界上最富有、最先进的军队作战20年后，塔利班已经收复了阿富汗。无论对这是否会发生或可能需要多长时间存在什么样的妄想，都已经像阿富汗安全部队一样在一周内被塔利班高效地打发了。”

弗里茨说，“在妇女权利、教育和贫困方面取得的一点点成果将被系统地消除。任何民主的影子都将消失。虽然可能会有‘和平’，但只有在任何剩余的反对力量被压倒或死亡之后才会出现。塔利班分子告诉我们这些。或者至少是他们告诉我的。”

弗里茨写道，“塔利班分子告诉我他们的计划，他们的希望和梦想。他们确切地告诉我他们将如何实现这些目标，以及没有什么可以阻止他们。他们告诉我，即使他们死了，他们也相信这些目标会被他们的兄弟们实现。而且我相信他们会一直这样做下去。”

弗里茨说，“塔利班分子告诉我，他们计划如何继续杀害美国人。他们告诉我这些计划的细节：他们将使用什么武器，在哪里做，他们希望谋杀多少人。通常，他们在杀人的同时告诉我这些事情。他们告诉我，如果上帝愿意，世界将按照他们的形象被创造出来。他们还告诉我许多人拒绝听的东西，但我终于明白了。‘阿富汗是我们的’。”