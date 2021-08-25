阿富汗危机：默克尔赞成和塔利班谈判

据德国电视一台和德国广播电台等报道，德国总理默克尔周三在德国联邦议会就阿富汗危机发表政府声明，承认误判了局势，低估了塔利班的力量。与此同时，她公开赞成与伊斯兰主义者就国际军队撤出后的时间进行谈判。

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默克尔预告，德国从阿富汗的撤离空运将“在数天内”结束。但这并不意味着在阿富汗的工作人员和其他陷入困境的人之后将不会受到保护。政府正在“在所有层面上”进行努力。默克在演讲中还谈到了关于撤出当地工作人员的艰难决定。她说，如果从春季就开始撤离联邦国防军以及德国援助组织的雇员和当地员工，有些人会认为，这是具有前瞻性的谨慎措施。但也有人会指责德国抛弃了阿富汗人民。默克尔说或者说，“两种观点都有道理。”

默克尔承认误判了局势，低估了局势的发展速度。她称阿富汗局势是“可怕的”，“苦涩的”。她说，“塔利班现在是阿富汗的现实。在阿富汗，很多人非常害怕。这个新的现实令人痛苦。”她还说，对阿富汗人民来说，这是一个“纯粹的悲剧”。

德国将支持联合国援助组织向阿富汗人民提供紧急物资。除了1亿欧元的紧急援助外，德国政府将再提供5亿欧元对阿富汗及其邻国进行人道援助。

反对派指责政府不顶用，失败了。绿党领袖贝尔博客批评说，激进的塔利班上台前的警报信号被故意忽视，阿富汗被故意展示成一个稳定的国家，是因为政府想继续将难民遣回阿富汗。左翼党议会党团领袖巴尔奇表示，阿富汗使命的失败是默克尔16年总理生涯中最黑暗的一点。阿富汗当地的援助人员陷入困境。自民党和选项党也对联邦政府提出了严厉批评。