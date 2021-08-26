古特雷斯召集安理会五常周一开会 特朗普：悲剧不应该被允许发生

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres ）8月26日通过发言人发表声明，强烈谴责在阿富汗首都喀布尔机场发生的恐怖袭击事件。据外交官们说，古特雷斯当天还召集安理会五大常任理事国于下周一开会，讨论阿富汗的局势。此外，美国前总统特朗普（Donald Trump）通过声明携夫人梅拉尼娅对在袭击中阵亡和受伤的美军士兵及无辜平民的家属表示哀悼，并称，“这场悲剧本不应该被允许发生，这使我们的悲痛更加深重，更加难以理解”。

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古特雷斯的发言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在当天的新闻发布会上表示，秘书长在密切关注着喀布尔的局势，特别是国际机场的形势发展。

古特雷斯向袭击事件中的遇难者家属表示深切哀悼，并表达声援，祝愿伤者早日康复。

古特雷斯强调，这一事件凸显了阿富汗当地局势的动荡不安，但同时也使联合国坚定决心，继续在阿富汗全国各地提供紧急援助，向阿富汗人民提供支持。

据法新社报导，古特雷斯发函正式邀请美国、英国、法国、俄罗斯和中国的代表在周一举行会议。外交官们补充说，安理会五常中的一些成员国几天来一直在讨论举行会议的可能性。

一位外交官说，据称俄罗斯对此持保留态度，但预计这五个国家都会加入。古特雷斯的一位发言人证实了这次会议，会议将不包括安全理事会现有的十个非常任理事国。

安全理事会上次就阿富汗问题举行会议是在8月16日，即塔利班在该国夺取政权的第二天。

特朗普称星期四在喀布尔发生的自杀式袭击是一场“悲剧”，并说爆炸事件“永远不应该被允许发生”。

特朗普的声明写道，“梅拉尼娅和我向我们杰出和勇敢的军人的家属表示最深切的慰问，他们对美国的责任对他们来说是如此重要”。声明称，“我们也对今天在喀布尔野蛮袭击中死亡的无辜平民的家属表示同情。”

特朗普夫妇称，“这场悲剧本不应该被允许发生，这使我们的悲痛更加深刻，更加难以理解。”