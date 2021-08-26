喀布尔机场系列袭击造成已超过60人死亡 140人受伤：至少12名美军阵亡 15人受伤

网络上流传出周四袭击发生后疑似从阿富汗国际机场撤出的伤员

综合消息显示，阿富汗国际机场外8月26日已知至少发生了两起自杀性袭击事件。阿富汗公共卫生部的一名官员告诉美国有限电视新闻网（CNN），当天在喀布尔发生的恐怖袭击造成60多人死亡，至少140人受伤。

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美国中央司令部司令麦肯锡上将(General Kenneth McKenzie）就美军的伤亡情况向媒体介绍指，在喀布尔机场的袭击中，至少有12名美军成员阵亡，另有至少15人受伤。另据消息显示，现已知阵亡的美军中包括11名美国海军陆战队员和1名海军军医。

麦肯锡说，“今天是艰难的一天”。他介绍称，这次袭击包括两名自杀式炸弹袭击者，然后是枪手开火。麦肯锡说，两名恐怖组织“伊斯兰国”自杀式炸弹袭击者与该组织枪手一起实施了这次袭击。

麦肯锡承诺，“我们将追击那些对自杀式袭击造成12名美国军人死亡、15人受伤负责的人。24/7我们正在寻找他们”。 他称，自8月14日以来，美国军方一直在与塔利班分享“信息”，以防止袭击地发生。

这是自2020年2月特朗普政府与塔利班代表签署《多哈协议》以来，美国军队在阿富汗发生的首次伤亡事件。目前事态正在进一步发展当中，我们也将为您提供及时更新。