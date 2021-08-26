喀布尔机场袭击：至少90名阿富汗人死亡 13名美军阵亡 18人受伤

据来自《华尔街日报》的消息显示，8月26日，喀布尔国际机场外发生的恐怖袭击事件现已造至少90名阿富汗人死亡，13名在现场帮助撤离的美军人员阵亡。此外，在此次系列袭击中受伤的美军人数也上升至18人。此前，阿富汗公共卫生部的一名官员曾告诉美国有限电视新闻网（CNN）称，当天在喀布尔发生的恐怖袭击造成60多人死亡，至少140人受伤。目前，最新的在袭击中受伤的阿富汗人数尚不明确。

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据CNN报导，美国中央司令部司令发言人乌尔班上尉（Bill Urban）说，星期四共有13名美国军人阵亡，目前受伤的总人数为18人。乌尔班说，“我可以确认，在（美国中央司令部司令）麦肯锡将军的讲话之后，第13名美国军人因在（喀布尔国际机场）阿比门袭击中受伤而死亡。最新的受伤人数现在是18人。”乌尔班说，美军的伤员正在从阿富汗撤走的过程中。他补充说，“我们继续为伤者和遇难者的朋友和家人着想并祈祷。”

美国官员们说，在喀布尔国际机场的阿比门（Abbey Gate）发生自杀式炸弹袭击后，又发生了枪手的袭击。官员们说，另一起炸弹袭击发生在附近，在机场外的一家酒店。

这次袭击标志着自2011年以来美军在阿富汗死亡人数最多的一天，而且距离拜登政府规定的从该国完全撤军的最后期限只有五天。一名阿富汗高级卫生官员称，阿富汗平民的死亡人数为90人，还有许多人在为自己的生命而战。

美国官员说，恐怖组织“伊斯兰国呼罗珊省”对这些袭击负责。拜登总统发誓要对这些袭击进行报复，他说，“我们将追击你们”。美国官员表示，从喀布尔的撤离行动将继续进行，但在8月31日美国从阿富汗撤军的日期之前，撤离行动正在逐渐减少。