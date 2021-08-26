布林肯：阿富汗仍有约1500名美国人 美军从喀布尔城外撤人

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月25日就阿富汗的人员撤离工作发表讲话，并指从24日至25日的24小时内，美国已经从阿富汗撤离了19000人。从8月14日开始，美国已经撤离了超过82300人。据《华尔街日报》报导，中央情报局和美国军方正在开展撤离行动，利用直升机和地面部队从喀布尔城外撤人。

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当具体谈到在阿富汗的美国公民时，布林肯表示，从8月14日撤离工作正式开始，美国官方联系撤离的美国公民人数多达6000人，其中大约4500名公民已经安全撤离，还有约1500名美国人留在阿富汗。布林肯称，在过去的24小时内，美方又与大约500名公民取得联系并提供具体的撤离指示，政府将通过多种渠道联系剩下的大约1000人，以确认这些人是否确实为美国公民以及是否需要撤离。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国国务院的一位高级官员将这些努力描述为不间断的，但他告诉记者，“在许多情况下，我们没有收到他们的回复。”这位官员，“这可能意味着任何数量的事情，这可能意味着电话那头的人实际上并不是护照持有者。数据中存在一些错误。这可能意味着他们已经离开，我们当然希望这种情况适用于一些美国人。”

该官员说，美国国务院几个月来一直警告美国公民离开阿富汗。美国国务院周三还发表声明指，“由于喀布尔机场外的威胁，美国公民应避免前往（喀布尔国际）机场，并避开机场大门，除非你收到指示。目前在阿比门、东门或北门的人应该立即离开。”

据当天几个试图前往喀布尔机场的阿富汗人说，塔利班现在已经封锁了通往喀布尔国际机场的所有道路。当地人说，塔利班战斗人员表现得 “非常有侵略性”。消息指，除非有外国人陪同，否则阿富汗人不允许通过。塔利班周三拒绝让一位拥有阿富汗和澳大利亚双重国籍的阿富汗人进入机场。该人士受到塔利班武装人员殴打而头部出血。

布林肯在讲话中表示，除了美国公民，美国还将为符合要求的阿富汗人提供特别移民签证。他指出，由于面临阿富汗局势的不确定性，以及“伊斯兰国”等极端组织可能会发动袭击的威胁，撤离计划目前还在高风险中继续进行，但是美国有望在8月31日之前完成全部人员的撤离。

布林肯指出，协助撤离美国公民或曾与美国共事多年的阿富汗人没有期限，即便在8月31日后，撤离工作仍会持续。他说，“正如总统昨天所说，如果塔利班继续合作，并且这一努力没有受到干扰，我们将在8月31日之前完成我们的任务。总统还要求提供应急计划，以备他确定我们必须在该日期之后继续留在该国”。

布林肯说，“但让我清楚地说明这一点。我们帮助任何决定要离开的剩余美国公民离开的工作没有最后期限，还有许多多年来一直支持我们、想要离开但无法离开的阿富汗人也是如此。这一努力将持续到8月31日之后的每一天。”他强调，美国会动用所有外交、经济、政治与援助工具，并与盟友伙伴合作，确保想离开的阿富汗人在撤军期限后仍能平安离开，且塔利班有维护人民基本权利。

布林肯说，塔利班私下、公开都承诺，8月31日后仍会让美国公民、第3国人民与有遭攻击之忧的阿富汗人平安通行。布林肯说，“美国、我们的盟友和伙伴以及世界上一半以上的国家；共114个发表声明，向塔利班明确表示，他们有责任坚守这一承诺，为任何希望离开该国的人提供安全通道；不仅仅是在我们的撤离和重新安置任务期间，而且在之后的每一天。”

至于撤军后美国是否仍会有外交人员驻点阿富汗，布林肯指出，美方目前正在研议各种不同选项，未来几天或几周会有较多资讯能分享。另据《华尔街日报》报导，中央情报局和美国军方正在开展撤离行动，利用直升机和地面部队撤离喀布尔城外的人员。

据美国官员和其他官员说，中央情报局最近几天在喀布尔内外开展了营救美国人的秘密行动。这些任务使用美国军用直升机，但由中央情报局控制，这是此类行动的一个典型安排。一位了解疏散工作的国会消息人士说，美国军队与包括英国和法国在内的其他外国盟友联合进入喀布尔，在指定地点接走了所有这些国家的公民、美国绿卡持有者以及持有帮助美军的特殊签证的阿富汗人。

在阿富汗目前的情况下，空中和地面行动被认为是危险的，因为美国已经开始优先考虑疏散美国人而不是处于危险中的阿富汗人。这些人包括成千上万的阿富汗翻译和其他为美国政府工作但仍留在该国并面临塔利班报复的人。五角大楼表示，正在与塔利班就机场安全问题进行协调，但目前还不清楚这些讨论是否也包括撤离任务。

据《洛杉矶时报》报导，至少有24名来自加州埃尔卡洪市卡洪谷联合学区的学生和16名家长在参加完暑期海外旅行后滞留在了阿富汗。他们是在美军从阿富汗撤军造成的政治动荡中等待离开该国的成千上万的之一。