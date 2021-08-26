恐怖组织“伊斯兰国”宣布对炸弹袭击负责 拜登将于稍后讲话

法新社8月26日报导，根据观察极端分子通信的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）表示，恐怖组织“伊斯兰国”声称，对周四由美国领导的从塔利班统治的阿富汗撤军期间，在喀布尔机场发生的致命自杀式爆炸事件负责。美国总统拜登（Joe Biden）将于美东时间周四下午5点就阿富汗问题发表讲话。

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根据赛德情报集团的翻译， 恐怖组织“伊斯兰国”宣传机构阿玛克通讯社称，爆炸者“今天能够穿透所有的安全工事”，并在引爆他的炸药带之前进入了距离美军“5米”的范围。

该声明似乎只提到一名炸弹手和一次爆炸。据信在星期四的机场袭击中至少有两枚炸弹被引爆。阿富汗公共卫生部的一名官员告诉美国有限电视新闻网（CNN），当天在喀布尔发生的恐怖袭击造成60多人死亡，至少140人受伤。

美国中央司令部司令麦肯锡上将(General Kenneth McKenzie）就美军的伤亡情况向媒体介绍指，在喀布尔机场的袭击中，至少有12名美军成员阵亡，另有15人受伤。

白宫表示，拜登将“就哈米德·卡尔扎伊国际机场的恐怖袭击事件以及遇难和受伤的美国军人和阿富汗受害者发表讲话”。