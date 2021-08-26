拜登不否认美官员曾向塔利班提供名单报道 白宫宣布全美降半旗

据政治新闻网站POLITICO周四报导，喀布尔的美国官员给了塔利班一份美国公民、绿卡持有者和阿富汗盟友的名单，让他们进入由该组织分子控制的喀布尔国际机场外围，这一选择在幕后引起了不少美国国会议员和军事官员的愤怒。美国总统拜登（Joe Biden）稍后在就喀布尔机场恐袭事件举行的记者会上，并没有完全否认上述报导内容的真实性。此外，为纪念在此次袭击中丧生的美军和阿富汗人，白宫宣布全美降半期至8月30日日落时分。

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三位美国政府和国会官员向POLITICO详细介绍了这一举措，其目的是在塔利班夺取阿富汗的控制权后，上周在阿富汗首都爆发的混乱中，加快从阿富汗疏散数万人的速度。该计划的出现也是因为拜登政府一直在依靠塔利班确保在机场外的安全。

报导指，拜登政府向塔利班提供具体名单的决定激怒了美国国会议员和军事官员，塔利班有残酷杀害在冲突期间与美国和其他盟军合作的阿富汗人的历史。一位国防部官员说，“基本上，他们只是把所有这些阿富汗人列入杀戮名单。”该官员和其他人一样，为讨论一个敏感话题而匿名发言。这位官员表示，“这简直是骇人听闻，令人震惊，让你觉得不干净。”

美国中央司令部的一位发言人拒绝发表评论。报导指，这个问题是在本周早些时候在国会山举行的机密简报会上提出的，在拜登政府的高级官员为他们与塔利班的密切协调进行辩护后，简报会变得有争议。拜登官员争辩说，这是保证美国人和阿富汗人安全并防止塔利班战士与驻扎在机场的数千名美军之间发生枪战的最佳方式。

喀布尔沦陷后，在疏散的最初几天，机场的美国军事和外交联合协调小组向塔利班提供了一份美国旨在疏散的人员名单。这些名单包括在20年战争期间与美国并肩作战并寻求获得美国特殊移民签证的阿富汗人。美国公民、双重国籍者和合法的永久居民也在名单之列。

拜登稍后在周四白宫记者会上被一名记者发言问道上述消息是否属实，他回答称，“有几次，我们的军队与他们在塔利班的军事同行联系，说这辆巴士要通过......由以下团体组成......让它通过”。拜登说，“是的，曾有过这样的场合”。

拜登补充说，据他所知，“这批人中的大部分”已被放行，但他不能 “肯定”地说有一份传给塔利班的人员名单。他说，“也许有过”。就阿富汗国际机场外发生的系列袭击事件，现已有一长串的美国共和党政治家呼吁拜登要么被弹劾，要么辞职。

曾在特朗普政府时期担任美国驻联合国大使的妮基·黑利(Nikki Haley)在推特上呼吁拜登辞职，但她对让副总统哈里斯（Kamala Harris ）接任美国总统重任表示担忧。黑利称，“拜登应该因处理阿富汗问题而下台或被撤职吗？是的。但这样一来，我们就会有卡马拉·哈里斯，这将是十倍的糟糕。上帝保佑我们。”

白宫发表声明宣布，“为了表示对在2021年8月26日阿富汗喀布尔恐怖袭击中遇难的美国军人和其他受害者的尊重。根据《宪法》和美利坚合众国法律赋予我作为美国总统的权力，我特此命令在白宫和所有公共建筑和场地、所有军事哨所和海军基地以及联邦政府在哥伦比亚特区和整个美国及其领土和属地的所有海军舰艇上，美国国旗将下半旗，直至2021年8月30日日落”。

拜登在声明中称，“我还指示，在所有美国大使馆、公使馆、领事处和其他海外设施，包括所有军事设施和海军舰艇和驻地，国旗都应悬挂半旗，时间也是如此之长。”他写道，“为此，我于主后221年8月26日和美利坚合众国独立后245年8月26日在此签字，以资证明。”