法英将继续撤离行动 两国首脑及欧盟代表谴责喀布尔系列恐袭事件

就阿富汗首都喀布尔8月26日发生的系列恐怖袭击事件，法国总统马克龙和英国首相约翰逊纷纷加以最强烈的谴责，并对在袭击中不幸遇难的美军和阿富汗平民表示同情和慰问。马克龙指，法国将继续撤离行动，以保护受到威胁的阿富汗人。约翰逊也强调英国将继续撤离行动，以帮助那些我们欠下荣誉的人。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）表示，欧盟与阿富汗公民同在。

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马克龙通过推特表示，“法国与喀布尔恐怖袭击事件的受害者家属一样感到悲痛。领导疏散行动的人是英雄。我们将完成这些行动，并保持我们的行动以保护受到威胁的阿富汗人。”

在一份新闻稿中，马克龙表达“对美国和阿富汗受害者家属的哀悼”，表示对伤员的支持，并向在当地执行撤离行动的人的英雄主义致敬。他还承诺，“法国将把这些行动进行到底，并将为受到威胁的阿富汗人保持人道主义和保护行动”。

约翰逊在推特上说，“我彻底谴责在喀布尔发生的野蛮恐怖袭击，阿富汗人和美军成员在袭击中丧生。”他指出，“恐怖袭击的威胁是我们一直在运作的制约因素之一，但我们的疏散工作仍在继续，到目前为止已有超过12000人撤离。”

约翰逊在推特上说，“皮廷行动（撤离行动）一直在以前所未有的规模和速度从阿富汗疏散人员。感谢参与这一行动的每个人。我们继续尽我们所能，帮助那些我们欠下荣誉的人。”

欧盟方面，博雷利指出，“强烈谴责在喀布尔机场对渴望安全的人们进行的懦弱的袭击。”他说，“欧盟与阿富汗公民站在一起。我们将继续与国际伙伴一起打击恐怖主义。”

德国国防部长卡伦鲍尔（A. Kramp-Karrenbauer）通过推特表示，“在拯救和保护无辜者的生命时，勇敢的美国军人在喀布尔机场阵亡和受伤。我对他们的家人、朋友、战友、家人和奥斯汀部长表示最深切和衷心的慰问。我的思绪和祈祷与我们的美国盟友同在。”