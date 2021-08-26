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美印太司令访印：中国大规模常规和核军事发展令人关切

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美国印太司令部司令阿奎利诺与印度国防参谋长拉瓦特参加论坛活动
美国印太司令部司令阿奎利诺与印度国防参谋长拉瓦特参加论坛活动 © 网络图片
作者： 弗林
47 分钟

美国印太司令部司令、海军上将约翰∙阿奎利诺（John Aquilino）本周到访印度，并与印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）和国防参谋长、陆军上将比平∙拉瓦特（Bipin Rawat）等印方官员进行了会面。8月25日，阿奎利诺在参加论坛活动时称，中国的军事扩张，是“自第二次世界大战以来历史上最大的军事集结”，是一个令人关切的问题。

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阿奎利诺周三在新德里参加了由印度观察家研究基金会(ORF)智库举办的，题为“印度-美国伙伴关系：确保21世纪”的论坛活动，并发表讲话。他在讲话中提到了印度一直面临的挑战，特别是在“实际控制线上的主权”以及南中国海地区的“基础性安全问题”方面，明确提到了中国的侵略行为。

阿奎利诺说，“整个中国在军事扩张方面的发展方向，是自二战以来历史上最大的军事集结，包括所有领域的常规和核军事。我想我不会试图解释他们的意图是什么，但试图理解他们的意图是一个小小的担忧”。

阿奎利诺说，“我们继续听到的是对防御能力的阐述。我们也继续看到，人民解放军言行不一。因此，这也是我们关注的原因之一。”此外，阿奎利诺还对中方发展大型航母的计划表示关切，他说，“中国的航母计划出现了最大的增长，他们打算用更大的航母做什么是一个问题。”

在活动期间，印度国防参谋长拉瓦特发言称，四方安全对话机制（Quad）特别是4个国家之间的战略伙伴关系，以促进航行自由、赈灾。他认为，印太地区以外的国家也有利益存在，并指印度与他们有双边演习。拉瓦特提到了英国、法国和俄罗斯的名字。

拉瓦特说，“我们被两个拥有战略武器（核武器）的邻国所包围。我们正在演化我们的战略，发展我们的能力。在常规领域方面，我们非常强大。有信心对付这两个对手。”

拉瓦特说，“我们关注印度洋地区，我们也在相应地发展我们的战略，以便有能力控制该地区。”谈到中国飞机计划的进展，即在印太地区构成的潜在威胁，他说北京想向世界发出一个信息，即其正试图成为一个全球大国。

拉瓦特说，“就印度而言，我们对该地区任何地方发生的事情都很关注。不仅仅是北部邻国，甚至我们的西部邻国也有核武器系统。因此，我们被两个拥有这些战略武器的邻国所包围”。他表示，“研究我们邻国的这一意图，我们已经进入了一个（核）三位一体，我们正在发展我们相应的能力”。

在互动中，拉瓦特还指出，印度已经预见到了塔利班接管阿富汗的情况。他提到，只是阿富汗前总统加尼领导的政府倒台的时间让大家感到意外，他强调印度已经准备了应急计划。

另据澳大利亚驻美大使西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos AO）周三通过推特介绍，他当天与日本驻美大使富田浩司、印度驻美大使塔兰吉特·辛格·桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）和美国国家安全委员会印太政策协调员（Kurt Campbell）进行了会面，以讨论下一次四国集团领导人会议的准备工作。

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