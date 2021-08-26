美印太司令访印：中国大规模常规和核军事发展令人关切

美国印太司令部司令、海军上将约翰∙阿奎利诺（John Aquilino）本周到访印度，并与印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）和国防参谋长、陆军上将比平∙拉瓦特（Bipin Rawat）等印方官员进行了会面。8月25日，阿奎利诺在参加论坛活动时称，中国的军事扩张，是“自第二次世界大战以来历史上最大的军事集结”，是一个令人关切的问题。

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阿奎利诺周三在新德里参加了由印度观察家研究基金会(ORF)智库举办的，题为“印度-美国伙伴关系：确保21世纪”的论坛活动，并发表讲话。他在讲话中提到了印度一直面临的挑战，特别是在“实际控制线上的主权”以及南中国海地区的“基础性安全问题”方面，明确提到了中国的侵略行为。

阿奎利诺说，“整个中国在军事扩张方面的发展方向，是自二战以来历史上最大的军事集结，包括所有领域的常规和核军事。我想我不会试图解释他们的意图是什么，但试图理解他们的意图是一个小小的担忧”。

阿奎利诺说，“我们继续听到的是对防御能力的阐述。我们也继续看到，人民解放军言行不一。因此，这也是我们关注的原因之一。”此外，阿奎利诺还对中方发展大型航母的计划表示关切，他说，“中国的航母计划出现了最大的增长，他们打算用更大的航母做什么是一个问题。”

在活动期间，印度国防参谋长拉瓦特发言称，四方安全对话机制（Quad）特别是4个国家之间的战略伙伴关系，以促进航行自由、赈灾。他认为，印太地区以外的国家也有利益存在，并指印度与他们有双边演习。拉瓦特提到了英国、法国和俄罗斯的名字。

拉瓦特说，“我们被两个拥有战略武器（核武器）的邻国所包围。我们正在演化我们的战略，发展我们的能力。在常规领域方面，我们非常强大。有信心对付这两个对手。”

拉瓦特说，“我们关注印度洋地区，我们也在相应地发展我们的战略，以便有能力控制该地区。”谈到中国飞机计划的进展，即在印太地区构成的潜在威胁，他说北京想向世界发出一个信息，即其正试图成为一个全球大国。

拉瓦特说，“就印度而言，我们对该地区任何地方发生的事情都很关注。不仅仅是北部邻国，甚至我们的西部邻国也有核武器系统。因此，我们被两个拥有这些战略武器的邻国所包围”。他表示，“研究我们邻国的这一意图，我们已经进入了一个（核）三位一体，我们正在发展我们相应的能力”。

在互动中，拉瓦特还指出，印度已经预见到了塔利班接管阿富汗的情况。他提到，只是阿富汗前总统加尼领导的政府倒台的时间让大家感到意外，他强调印度已经准备了应急计划。

另据澳大利亚驻美大使西诺迪诺斯（Arthur Sinodinos AO）周三通过推特介绍，他当天与日本驻美大使富田浩司、印度驻美大使塔兰吉特·辛格·桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）和美国国家安全委员会印太政策协调员（Kurt Campbell）进行了会面，以讨论下一次四国集团领导人会议的准备工作。