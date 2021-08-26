美官员据报向塔利班提供了需撤离的美国人和阿富汗盟友名单

8月26日，据政治新闻网站POLITICO报导指，喀布尔的美国官员给了塔利班一份美国公民、绿卡持有者和阿富汗盟友的名单，让他们进入武装分子控制的喀布尔国际机场外围，这一选择在幕后引起了不少美国国会议员和军事官员的愤怒。

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三位美国政府和国会官员向POLITICO详细介绍了这一举措，其目的是在塔利班夺取阿富汗的控制权后，上周在阿富汗首都爆发的混乱中，加快从阿富汗疏散数万人的速度。该计划的出现也是因为拜登政府一直在依靠塔利班确保在机场外的安全。

报导指，拜登政府向塔利班提供具体名单的决定激怒了美国国会议员和军事官员，塔利班有残酷杀害在冲突期间与美国和其他盟军合作的阿富汗人的历史。一位国防部官员说，“基本上，他们只是把所有这些阿富汗人列入杀戮名单。”该官员和其他人一样，为讨论一个敏感话题而匿名发言。这位官员表示，“这简直是骇人听闻，令人震惊，让你觉得不干净。”

美国中央司令部的一位发言人拒绝发表评论。报导指，这个问题是在本周早些时候在国会山举行的机密简报会上提出的，在拜登政府的高级官员为他们与塔利班的密切协调进行辩护后，简报会变得有争议。拜登官员争辩说，这是保证美国人和阿富汗人安全并防止塔利班战士与驻扎在机场的数千名美军之间发生枪战的最佳方式。

喀布尔沦陷后，在疏散的最初几天，机场的美国军事和外交联合协调小组向塔利班提供了一份美国旨在疏散的人员名单。这些名单包括在20年战争期间与美国并肩作战并寻求获得美国特殊移民签证的阿富汗人。美国公民、双重国籍者和合法的永久居民也在名单之列。

一位美国政府员说，“他们不得不这样做，因为白宫允许塔利班控制机场外的一切，从而造成了安全局势”。报导指，但在数以千计的阿富汗签证申请者抵达机场，使美国无法处理他们之后，国务院改变了方针，即要求申请者不要到机场来，而是要求他们等待，直到他们被批准入境。从那时起，提供给塔利班的名单就不包括这些阿富汗人的名字。

这位国防部官员说，截至8月25日，只有美国护照和绿卡持有者被接受为有资格撤离。不过，美国官员交出一份阿富汗盟友和美国公民及居民的名单，表明他们将机场外围的安全工作外包给塔利班的程度。塔利班挨家挨户寻找阿富汗翻译和其他帮助美国和西方部队的人。

据两位国防官员称，在书面和口头交流中，美国中央司令部司令麦肯锡将军（Frank McKenzie）和驻阿富汗美军负责人瓦西里少将（Peter Vasely）都把塔利班称为“我们的阿富汗伙伴”。

报导指，拜登政府一直在与塔利班协调疏散工作和机场安全，塔利班负责机场外围的检查站。美国国防部发言人约翰·柯比（John Kirby）本周告诉记者，官员们一直在与塔利班指挥官就放谁进去进行“日常沟通”。

在这一消息传出的几个小时前，两起伊斯兰国恐怖袭击事件震撼了机场外的地区，造成60多人死亡，至少140人受伤。在系列袭击中，至少有12名美军成员阵亡，另有至少15人受伤。

袭击发生后，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）似乎批评了拜登政府与塔利班协调的策略，他在一份声明中写道，“在我们等待更多细节的时候，有一件事是清楚的：我们不能把美国人的安全托付给塔利班”。