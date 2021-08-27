喀布尔机场爆炸案幕后黑手

阿富汗首都喀布尔国际机场遭自杀炸弹攻击，造成美军与平民大量死伤，激进组织ISIS-K声称犯案。ISIS-K同把塔利班与美国当敌人，将使沦陷塔利班的阿富汗前景雪上加霜。伊斯兰恐怖激进组织ISIS-K起源要追溯到2014年，当时伊斯兰国在伊朗和叙利亚宣布建国，几个月后巴基斯坦神学士的叛逃士兵与阿富汗武装份子合流，组成伊斯兰国区域分支，宣示效忠当时伊斯兰国领袖巴格达迪，后来伊斯兰国正式承认这个分支，也就是如今的呼罗珊伊斯兰国。

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据中央社报道ISIS-K为何敢同时招惹美国和塔利班？ 该报道解析阿富汗激进组织。

ISIS-K对挤满撤离人潮的阿富汗首都喀布尔国际机场大门和附近区域发动自杀炸弹攻击。据“华盛顿邮报”报道，简称ISIS-K的“呼罗珊伊斯兰国”（ISIS-Khorasan，呼罗珊为古代地名，范围包括现代伊朗的东北部、阿富汗部分地区和中亚南部）是伊斯兰国（IS）的阿富汗、巴基斯坦分支。

分析人士指出，ISIS-K与塔利班（Taliban）相残是盖达组织（al-Qaeda）与IS间竞争的缩影，这些团体彼此存有代际和教义分歧，但近年IS“招牌”更受武装分子欢迎，因为它曾短暂“建国”，一度横跨伊拉克、叙利亚。

随美军撤离与所扶植的政府垮台，ISIS-K现在阿富汗能集中全力对付塔利班，对重新上台且要治理一个饱经战乱国家的塔利班而言，要击退ISIS-K并非易事。

据一位不愿具名的阿拉伯情报官员认为，这次喀布尔机场攻击形同把塔利班当美国人打，“已是意识形态与心灵的斗争”。

华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）一份报告指出，ISIS-K是2014年由效忠伊斯兰国领袖巴格达迪（Abu Bakr al Baghdadi）的巴基斯坦人萨伊德汗（Hafiz Saeed Khan）发起，是一支多由巴基斯坦好战份子组成的规模较小团体，2015年开始在阿富汗东部南加哈（Nangahar）省活动。

ISIS-K所募成员部分来自塔利班，也有其他极端主义团体成员来投。如同其他IS分支，ISIS-K也保持灵活，能在遭军事打击后重新聚集，不过创始人萨伊德汗已死于2016年的美军空袭。

虽经美国驻军阿富汗期间打击，但联合国估计ISIS-K在阿富汗的南加哈、科纳（Konar）两省仍保有约1500到2200人的规模，在阿富汗各地都有人员潜伏。

据“纽约时报”指出，美国与盟邦20年的军事反恐虽大大削弱盖达组织和IS，但反恐专家认为，它们双双证明自身已能适应西方打击，演变成更加分散的组织，不断寻求新的全球问题点落脚，将暴力极端主义付诸实行。闪电般夺下阿富汗的塔利班也很难确保境内所有好战份子都为其掌控。

联合国今年6月在一份报告里总结，美军开始撤离阿富汗前几个月，约8000到1万名来自中亚、俄罗斯北高加索地区、巴基斯坦与中国新疆的圣战士涌入阿富汗，这些人虽大多与盖达组织和与盖达往来密切的塔利班有关，但仍有不少人加入ISIS-K，对塔利班承诺安全与稳定执政构成重大挑战。

尽管反恐专家怀疑ISIS-K的成员有能力对西方发动大规模攻击，但不少专家认为他们如今在全球其他地方，比盖达组织更危险。

约旦智库“政治与社会研究所”（Politics and Society Institute）的伊斯兰运动专家哈尼耶（Hassan Abu Hanieh）说：“很明显，在伊拉克、叙利亚，乃至亚、非地区，IS都是较大威胁，他们扩散得更广泛，对年轻一辈也更有吸引力。”

塔利班在去年与川普政府达成的协议里允诺，不会让盖达组织藉藏身阿富汗之便攻击美国，但能否做到大有疑问；反观ISIS-K就没这层包袱，更可趁目前美国撤离、塔利班刚推翻亲美政府后的这段混乱期大肆活跃。

塔利班日前刚夺下喀布尔时摆出更温和的姿态，公开表明不会像2001年遭美军推翻前、上次执政时从严实行伊斯兰规范，但专家认为塔利班内部难以上下齐一，上层想走温和路线恐激发底层强硬成员出走、投向IS。

中央社报道称，约旦智库“政治与社会研究所”（Politics and Society Institute）的伊斯兰运动专家哈尼耶说：“这对塔利班是一大挑战，就算他们想摆脱极端与激进，也是说得容易做起来难。”

据自由时报引述消息称，近日阿富汗人仓皇地从喀布尔机场逃离家乡，官员们曾提出警告，他们正面临另一个圣战威胁，就是伊斯兰国（IS），拜登先前也特别点出，喀布尔机场受到伊斯兰国地区分支呼罗珊伊斯兰国（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）攻击的风险愈来愈高，结果悲剧真的发生。

呼罗珊伊斯兰国的起源要追溯到2014年，当时伊斯兰国在伊朗和叙利亚宣布建国，几个月后巴基斯坦神学士的叛逃士兵与阿富汗武装份子合流，组成伊斯兰国区域分支，宣示效忠当时伊斯兰国领袖巴格达迪，后来伊斯兰国正式承认这个分支，也就是如今的呼罗珊伊斯兰国。

据指，近年来呼罗珊伊斯兰国犯下多起血腥攻击，他们在巴基斯坦和阿富汗的清真寺、神坛、广场与医院屠杀平民，尤其针对被他们视为异端派系的穆斯林，包括什叶派。

至于呼罗珊伊斯兰国与神学士塔利班是什么关系，据称，他们都属于逊尼派，但在对宗教的看法以及战略上有所分歧，两边都声称自己是圣战的真正旗手，而伊斯兰国称神学士塔利班是叛教者，这次塔利班接管阿富汗，伊斯兰国也并未像其他圣战组织一样道贺，反而批评神学士塔利班是美国代理人、坏穆斯林，还曾经暗指过要发动攻击。