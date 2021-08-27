喀布尔爆炸：拜登的噩梦与美军准备迎接新的恐怖袭击

帮助急切想逃离塔利班统治的阿富汗人撤离的美国军队周五准备迎接更多袭击，此前一名伊斯兰国自杀式炸弹袭击者在喀布尔机场门外造成85人死亡，其中包括13名美国士兵。

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阿富汗喀布尔机场大爆炸致85人死亡。 路透社引述目击者说，周四晚上机场外发生了两起爆炸和枪击事件。阿富汗记者拍摄的视频显示，数十具尸体散落在机场边缘的一条运河周围。

稍早一名卫生官员和一名塔利班官员说，阿富汗人的死亡人数已上升到72人，包括28名塔利班成员。美国军方称13名军人遇难。与塔利班和西方为敌的伊斯兰国(ISIS)表示，其一名自杀式炸弹袭击者的目标是“翻译和与美军合作者”。美国官员也指责该组织并发誓要进行报复。

美国中央司令部领导人麦肯齐将军(General Frank McKenzie)说，美国指挥官对伊斯兰国的更多袭击保持警惕，其中可能包括针对机场的火箭弹或车载炸弹袭击。“我们正在尽一切努力做好准备，”他说，并补充道，正在与塔利班分享一些情报，他相信“一些袭击已经被他们挫败了。”

一名塔利班官员对在ISIS袭击中丧生的塔利班成员人数表示哀悼。“我们失去的人比美国人多”，一位塔利班官员称，并补充道塔利班对外国筹划的混乱撤离计划概不负责。

北约国家驻喀布尔的一名外交官表示，所有外国军队计划在8月30日之前从阿富汗撤离本国公民和大使馆雇员。这位不愿透露姓名的外交官称，塔利班将加强机场周围的安全。该名外交官称，“安全是他们的责任，”该外交官并补充道塔利班应调查伊斯兰国在喀布尔的网络。

西方国家担心，曾经庇护奥萨玛宾拉登的盖达组织(al Qaeda/基地组织)的塔利班会让阿富汗再次成为武装分子的避风港。塔利班表示决不会再让国家被恐怖分子利用。

在过去12天里，西方国家已经撤离了近10万人。但他们承认，当最后一批美军在本月底离开之后，将有数以千计的人被留在阿富汗。

几个西方国家表示，对平民的大规模空运即将结束，并宣布剩余的部队已经离开阿富汗。据信这是自2011年8月一架直升机被击落造成30名美军人员死亡以来，阿富汗发生的单一事件中美军死亡人数最多的一次。这是18个月来在阿富汗的行动中第一次有美国人死亡，批评者可能会拿这一事实指责拜登不顾一切地放弃稳定和来之不易的现状，突然下令撤军。

据路透社另一报道，急于从阿富汗完全脱身的美国总统拜登周四目睹了噩梦般的一幕：喀布尔机场外的自杀式炸弹爆炸，至少造成美军13人死亡，另有15人受伤。

周四早间当喀布尔机场外发生爆炸时，拜登已经与他的高级军事和外交顾问坐在白宫战情室内，就混乱不堪的撤离工作听取每日最新汇报。直到两个多小时后，他们才从战情室出来，然后拜登进入椭圆形办公室，五角大楼的人员持续不断地进出白宫，其中一些人身着制服。

随着时间的推移，一些工作人员从白宫西翼电视屏幕上了解到的美军死亡人数越来越多，随着数字的增加他们发出绝望的惊呼。

拜登说，“我们感到愤怒和心碎，”拜登在周四晚间的公开讲话中谈到自己和妻子吉尔时说。在他的儿子--陆军军官博.拜登因脑癌去世后，这对夫妇有着“一些与今天这些勇敢英雄的家人同样的感受”，拜登此前曾将其子罹患脑癌与他在军队服役联系起来。拜登发誓要“追捕”袭击者，并称那些死去的军人是“英雄”。

据拜登说，“他们是我所说的美国脊梁的一部分，他们是美国的支柱，是这个国家能提供的最好的人。”

伊斯兰国声称对这次袭击负责，这次袭击还造成数十名平民死亡。

美军在驻阿20年后撤离阿富汗，塔利班迅速接管，拜登面临着对美国撤军的批评。他在袭击发生前几天一直试图强调美国离开阿富汗是为了拯救美军的生命。

自2001年以来，美军在阿富汗战争中的死亡人数大约为2,500人。

拜登在8月20日告诉记者，再呆下去可能意味着他需要“把你们的儿女派到阿富汗，就像我的儿子被派往伊拉克一样，他们可能会死。这是为了什么呢？为了什么？”

周四的美军伤亡是2020年2月以来在阿富汗的首次伤亡，也是10年来驻阿美军伤亡最大的一天。

一些批评者指责称，仓促的撤离是导致美军伤亡的原因。美国官员周四说，还有大约1,000名美国人留在阿富汗。

据美国共和党参议员Ben Sasse说，“这是我们担心的噩梦--这就是为什么几周来，两党的军方、情报部门和国会领导人都请求总统站出来对付塔利班并扩大机场周边安全区域，”美国参议院外交事务委员会主席梅嫩德斯(Robert Menendez)说，含蓄批评了拜登的战略。“在我们等待更多细节的时候，有一点是明确的：我们不能把美国人的安全托付给塔利班。”梅嫩德斯(Robert Menendez)含蓄批评了拜登的战略。

拜登1月上任后将前总统特朗普设定的5月撤军目标推迟到8月31日。但在五角大楼官员的压力下，拜登不顾盟国的压力，拒绝将目标日期进一步后移。国防部官员警告说，机场来自伊斯兰武装分子的安全风险正在上升。

拜登的一位顾问在要求匿名的情况下说，美军的丧生既凸显了拜登当初做出撤军决定的原因，也强调了在该国延长驻扎的风险。

这位顾问说，总统还面临进一步的风险，包括一直在酝酿的民主党内部分歧在加剧。该顾问说，到目前为止，白宫一直以美国在撤离行动中没有人员死亡为由，来回击媒体不友善的报导。

拜登长期以来一直对20年来在阿富汗的军事驻扎抱持怀疑态度。他曾表示，美国早已实现了2001年进入该国的最初理由：即根除盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装分子，防止美国再次遭到像2001年9月11日那样的袭击。

911事件袭击的主谋--基地组织领导人奥萨玛宾拉登已于2011年在巴基斯坦被美军击毙。911事件前曾窝藏基地组织武装分子的阿富汗塔利班统治者，在2001年美国领导的入侵后被推翻下台。

特朗普在卸任前策划了与塔利班的和平协议，之后拜登和他的团队与塔利班持续保持联系，设法确保美国能顺利撤离。

该报道称，由于周四的袭击事件，拜登不得不推迟--至少推迟到周五--原定与以色列总理贝内特(Naftali Bennett)的首次面对面会谈，并取消了与两党州长关于临时安置或协助安顿阿富汗难民的会议。