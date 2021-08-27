安理会一致谴责喀布尔爆炸案 敦促将恐怖袭击者绳之以法

联合国安理会周五表示，必须将致命的喀布尔机场爆炸案的肇事者 "绳之以法"，谴责针对平民的 "令人发指的 "行为。联合国安理会在一份声明中说："安理会强调，必须追究这些恐怖主义犯罪行为的肇事者、组织者、资助者和支持者的责任，并将其绳之以法。

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据法新社今天报道说，联合国安理会周五表示，必须将致命的喀布尔机场爆炸案的肇事者 "绳之以法"，安理会谴责针对平民的 "令人发指的 "行为。安理会还敦促联合国所有成员国在反恐议题上合作。

联合国安理会补充说："蓄意针对平民和协助撤离平民的人员发动袭击是特别令人发指的，必须予以谴责。”

安理会还 "重申了在阿富汗打击恐怖主义的重要性，以确保该国不被用来威胁或攻击任何国家。”

据安理会说："任何阿富汗团体或个人都不应支持在任何国家活动的恐怖分子。”

伊斯兰国恐怖圣战组织周四声称对喀布尔机场附近的袭击负责，这次袭击造成至少85人死亡，其中包括为塔利班重新掌权后逃离该国的阿富汗平民的大规模疏散行动提供安保的13名美国士兵。

联合国安理会机构呼吁 "有关各方尊重并促进平民的安全疏散"。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯已决定将召集安理会常任理事国（美国、中国、法国、俄罗斯、英国）就喀布尔袭击事件后阿富汗的混乱局势举行会议，会议将于周一举行。而英国与法国正在起草一份关于阿富汗的决议草案。