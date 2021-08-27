恐怖袭击料会继续 美军称若有需要将出动攻击机

2021年8月27日，在阿富汗喀布尔的一条街道上，塔利班领导人的画像旁，一名男子正在布置塔利班旗帜。

伊斯兰国恐怖组织（IS）星期四在阿富汗首都喀布尔机场外的自杀炸弹攻击夺走多条人命，美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）表示，IS料将有更多攻击行动，而美军已做好反击准备。若有需要，将出动攻击机。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，伊斯兰国恐怖组织（IS）星期四在阿富汗首都喀布尔机场外的自杀炸弹攻击夺走多条人命，美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）表示，IS料将有更多攻击行动，而美军已做好反击准备。

伊斯兰国自杀炸弹客今天攻击聚集在喀布尔机场外，盼逃离塔利班（Taliban）控制的阿富汗群众，造成至少73人丧命，包括13名美军，已知18名美军受伤。美国总统拜登誓言缉凶。

麦肯锡在记者会中说，美国预料伊斯兰国在喀布尔还会有更多的攻击行动，而美军已经准备好反击。美军表示，若有需要，将出动攻击机捍卫机场。

据中央社报道称，IS在喀布尔（Kabul）机场发动攻击，造成阿富汗人和美军严重伤亡，美军预料将对他们这个长期敌人展开报复，美军将领今天也誓言，要缉拿IS领导人。

美国总统拜登在白宫发表谈话时说：“我们不会忘记，我们将把你们缉捕到案，并要你们付出代价。”他还保证IS的作为将无法阻止大规模空运撤离行动。

呼罗珊伊斯兰国（Islamic State-Khorasan, ISIS-K）是IS附属组织，曾和美军在叙利亚、伊拉克对战。ISIS-K承认发动这次攻击。这次攻击让许多想要逃离阿富汗的当地人及13名美军丧命。宣称犯案同时，IS表示自杀炸弹客“设法到喀布尔机场附近，有许多翻译及与美军合作的人聚集的巴兰基地（Baran Camp），炸弹客在人群中引爆炸弹腰带，杀害70多人及逾100人受伤，其中也包括塔利班战士。

1名塔利班官员告诉路透社，他们数天前在机场逮捕1名ISIS战士，他在遭讯问的过程中告诉塔利班有关攻击的计画。塔利班因应攻击计画，暂缓在公共场所聚会，并建议高阶领导人不要聚在一起。

拜登表示，他已经下令军方将领订出空袭ISIS基地、领导人和设施的计计划。他说：“我们将在我们选择的时间、地点，以强而有力的方式做出回应。”拜登表示，虽然并不确定，但美国知道是谁下令攻击。

ISIS-K是塔利班的死对头，美国情报官员认为，ISIS-K趁西方支持的阿富汗政府这个月垮台的动荡局势来巩固地位。

据该报道，美军中央司令部司令麦肯锡（Frank McKenzie）在五角大厦告诉记者：“我们已经让5000多名美国军人暴露于风险中，好尽可能拯救更多公民。这是项崇高的使命，而今天，我们目睹了这项任务有多么的危险。”他提出警告，尽管军方已尽一切可能做好准备，但预料还会有更多攻击发生。麦肯锡表示，若有需要，美国将出动AC-130空中砲艇等攻击机捍卫机场。他说：“如果有保卫基地的必要，我们会做好准备。”