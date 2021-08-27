“我心中理想的阿富汗就是瑞士的样子”

1996年，塔利班曾经闪电般占领了阿富汗首都喀布尔，导致了一场人道主义危机和数百万人的逃离。今天，同样的场景再次出现，妇女和少数民族深陷被压制和迫害的恐惧中。为什么建立了20年的阿富汗军队面对塔利班时就这样凭空消失了？

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阿富汗40多年来一直在寻找和平，这个国家经历了数次战争，共产党、苏联干预、圣战者组织、塔利班、美国干预，现在又是塔利班的回归。据瑞士资讯采访住在伯尔尼的阿富汗电影制片人Mortaza Shahed，对阿富汗局势分析解答。

据Mortaza Shahed说，“我父亲在90岁去世时，对国家和平还怀有理想。我在美国干预后也回到了阿富汗，同样怀着和平的希望。现在，我8岁的女儿目睹着这些权力斗争，依旧希望战争结束，获得和平。1996年塔利班在阿富汗掌权时，我还是个孩子，作为难民与父母一起生活在伊朗。当时我通过电视经历了一切，就像现在一样。但无论我是孩子还是成年人，我总是很害怕，总是有很多疑问。”

就许多通过媒体关注该国事态发展的人无法理解，一支军队怎么会如此迅速地解散，为什么士兵们不去战斗的以为，Mortaza Shahed说，这是一个政治决定。因为总统是普什图人，他不想与同样属于普什图族的塔利班作战。政府从未真正同恐怖主义展开过斗争，我们的总统都是叛徒。宗教和种族归属对忠诚与否有着至关重要的作用。

美国和北约完全没有理解这个国家的社会结构吗？据Mortaza Shahed说，美国想不惜一切代价离开阿富汗，他们做了了结，把我们留给了塔利班。撤军是一个错误的决定，我不相信他们没有意识到之后会发生什么。

一些人认为，随着塔利班的掌权，和平可能会回归，但代价是失去自由。您如何看待这个问题？

目前，和平和自由，阿富汗人都已经失去了。他们甚至不知道战争是否已经结束。北方联盟前领导人Ahmed Massud Shah的儿子最近向塔利班宣战。上一次塔利班占领喀布尔时，他们袭击了大学和医院，杀害了数千人，之后建立了一个粗暴的政权。和平不是这个样子的。

全世界将关切投向阿富汗。塔利班胜利后，大量民众试图逃离，喀布尔机场混乱恐慌的画面震惊了世界。您认为瑞士能够为那些逃出阿富汗的人们提供怎样的帮助？

是的，特别是在南部和东部，但我不认为塔利班在那里拥有过半居民的支持。大多数人- 尤其是生活在大城市的人- 并不接受这个极端主义且执行伊斯兰教法的政府。他们想保持自身的自由。

在回答在阿富汗的亲友是否也很恐惧的提问，Mortaza Shahed说，那里的每个人都很害怕。塔利班正在玩弄着媒体。但在社交媒体的视频里，我们看到了他们的真实面孔。他们正在挨家挨户地逮捕政府工作人员。我一直在关注着事态发展，我很担心我的兄弟，我还没能把他带到瑞士来。人们被生存恐惧笼罩着。随着美国撤军，20年的建设被摧毁，在人权、儿童教育，特别是女童和妇女权利方面的所有成就都功亏一篑。现在，大多数阿富汗人都想逃离这个国家。

您希望的阿富汗，是什么样子的？Mortaza Shahed说，我理想中的阿富汗就是瑞士这样的，不同语言、种族和宗教共生于一个联邦国家。不幸的是，阿富汗从来没有过一个共有的身份，邻国对阿富汗内政影响很大，这也是我们在对抗塔利班20年后失败的原因。