美国防部：喀布尔机场爆炸为单一引爆者所为

英国外交大臣拉布(Dominic Raab)27日宣布：两名英国人在喀布尔爆炸案中丧生。拉布表示：我沉痛地宣布，两名英国人以及另一名英国国民的孩子在周四的恐怖袭击中丧生，另有两人受伤。法国方面表示，27日从阿富汗喀布尔机场撤出59人。

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美国军方估计，滞留在机场的阿富汗难民有5400人。27日，美军联合参谋部官员汉克·泰勒（Hank Taylor）在国防部的媒体简报会上表示：我们有能力将想撤离的人员离开阿富汗，让他们搭乘美军航班，直到最后一刻。” 美国白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）27日警告说：在阿富汗未来的日子会更危险的。

26日，阿富汗喀布尔机场附近发生爆炸袭击，已造成至少85人死亡，其中包括13名美军士兵。此外，爆炸还造成至少18名美军士兵和上百名阿富汗人受伤。事件发生后，恐怖组织“伊斯兰国呼罗珊分支”宣称对袭击负责。美国总统拜登当天在白宫发表讲话称，已经下令制定计划打击极端组织“伊斯兰国”及其分支机构“呼罗珊省”的目标。

英国、西班牙、德国、瑞士、荷兰、丹麦等国宣布，他们已经完成了撤离工作。荷兰外交部长卡哥（Sigrid Kaag）27日推文表示：驻扎20年后以这样的方式撤离，太可怕了。使馆人员和军人乘坐最后一班飞机离开，我的心情十分沉重。荷兰一共撤离了1500人。

澳大利亚国防部长彼得·达顿（Peter Dutton）26日表示：“有非常明确的信息表明，呼罗珊伊斯兰国打算重拳出击，他们的确这样做了。”

美国国防部8月27日表示，阿富汗喀布尔机场26日爆炸事件是由单一自杀引爆者所为，修正了先前有关共有2名引爆者制造2次爆炸的评估。

国防部将领泰勒（Hank Taylor）表示：“我们认为，在喀布尔大亨饭店（Baron Hotel）或附近并未发生第2次爆炸，只有一名自杀引爆者犯案。”