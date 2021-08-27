阿富汗临时总统：总统加尼出逃是耻辱之举

自我宣布出任阿富汗临时总统的原第一副总统阿姆鲁拉·萨利赫（Amrullah Saleh）8月26日在接受英国广播公司（BBC）BBC主持人雅尔达·哈基姆（YaldaHakim）采访时表示， 前总统阿什拉夫·加尼（ Ashraf Ghani ）在逃离阿富汗时违背了自己的承诺。

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萨利赫说，加尼曾发誓，如果塔利班不同意“有尊严的政治解决”，将 “献上他的脑袋”。萨利赫与BBC的此次专访是喀布尔国际机场周四发生爆炸袭击前几小时进行的。BBC记者询问，现在是潘杰希尔谷地反塔利班抵抗运动的领导人之一的萨利赫，他的最终目标是什么？萨利赫回答说，“阿富汗受伤了，但它没有死。塔利班将无法打破我们的决心的支柱。”

萨利赫曾是阿富汗前总统加尼最亲密的助手和盟友之一，萨利赫向记者表示，加尼逃离该国的行为是可耻的。萨利赫说，“我从未想过他会逃跑，我从未想过他会离开这个国家”。采访中，他还表示，“白宫在这种情况下是有罪的，他们将无法洗手不干；他们已经在付出代价，而且这种污名，这种污点不会很快离开西方文明。 ”

阿富汗前内政部长安德拉比（Masoud Andarabi）另在采访中说，加尼在掌权时管理的是一个四人政府，没有与他的国家安全委员会成员协商，他们的错误决策导致了今天的局面。

安德拉比说，对塔利班的抵抗将不仅限于潘杰希尔和安达拉布。他称，“不幸的是，西方媒体关注的是机场，但塔利班正在搜索偏远地区的人们的房子，并发动报复性袭击。”