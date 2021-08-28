伊朗最高领袖批评 拜登核协议要求跟特朗普一样

伊朗最高领袖哈梅内伊28日指责美国总统拜登，称对方在重启核协议的谈判中，提出与前总统特朗普相同的要求。

广告 继续浏览后续

最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）透过官网表示，“现在的美国政府与前任政府根本没有差别，因为在核问题上，它对伊朗的要求只是换个说法，事实上与特朗普的要求毫无二致”。

哈梅内伊与总统莱西（Ebrahim Raisi）的新内阁会面时强调，“在核问题上，美国人真的很不知羞耻。尽管是他们自己退出联合全面行动方案（JCPOA，即伊朗核协议正式名称）…但他们现在说话的态度和提出要求的方式，就好像是伊朗先退出一样。”

为恢复2015年签订的核协议，伊朗与其余各方的上一轮、即第6轮谈判已于6月20日在维也纳结束，但各方并未设定下一轮谈判开始的时间。

特朗普于2018年退出伊朗核协议，伊朗则在1年后开始违反这项限制其核武发展，以换取免受制裁的多边协议。

近年来，伊朗因受到美国制裁，导致民众生活水准下降，经济状况恶化引发数场示威活动。

伊朗上次示威活动发生在7月，西南部地区有民众抗议水资源短缺。当地媒体报导，相关示威至少造成4人丧生。