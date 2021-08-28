喀布尔机场爆炸案 查不出自杀式袭击如何闯关 危险仍在

美军撤离阿富汗倒数3天，喀布尔机场加强安检严防再现攻击。美国国防部正检讨喀布尔机场重大死伤爆炸案，因为情报单位早握有可能发生攻击的情资，但仍无法避免这场悲剧。五角大厦指出，这本不应该发生，原本不必有人殉难。一个自杀炸弹客行走穿过大批人群，走向美军部队控制的大门引爆炸弹，造成至少13名美军工作人员殉职，79名阿富汗人身亡。美军进行调查时，最迫切的问题包括：炸弹客是如何通过塔利班（Taliban）的检查哨？而当时美军已知道攻击将至，为何还有这么多人如此集中在一个空间里？

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据中央社今天报道说，美军撤离倒数3天，喀布尔机场加强安检严防再攻击。在加强维安、同时面临未来几天仍有攻击风险的情况下，美军持续执行撤离行动。

在喀布尔机场自杀炸弹攻击案中殉职的美国军人包括11名陆战队员、一名海军和一名陆军。

早在25日夜晚前，美国情报单位几乎早已确定，喀布尔机场外围的攻击行动已迫在眉睫，引发国务院对美国公民发出警告，要他们立即离开相关地区。但仅12小时之后，一个自杀炸弹客行走穿过大批人群，走向美军部队控制的大门引爆炸弹，造成至少13名美军工作人员殉职，79名阿富汗人身亡。

美军进行调查时，最迫切的问题包括：炸弹客是如何通过塔利班（Taliban）的检查哨？而当时美军已知道攻击将至，为何还有这么多人如此集中在一个空间里？

据美国国防部消息说，自杀炸弹客只有在机场大门的一人，不是美国官员先前说的两人。官员表示，这名炸弹客携带约11.3公斤炸药，份量比一般炸药还重，里面还装有砲弹碎片。

美国中央司令部司令麦肯锡将军（Frank McKenzie ）在事发后数小时告诉媒体说：“有某个地方出错了。”麦肯锡又说，但在某些时候，军队没有选择余地，不得不与抢登撤离班机的人群接触，检查他们、搜查是否携带武器，若有威胁将确保不能让他们进入机场。

这意味着在机场大门第一线的美军人员面临了外面极度混乱状况。

各种批评声浪将矛头指向拜登，因为他在危险情况下撤离美侨，以及为美方工作的阿富汗人，有些人质疑拜登不该于7月早早遗弃美国在阿富汗最大军事设施巴格兰空军基地（Bagram Air Base）。部分共和党议员表明，若巴格兰空军基地还开着，撤离行动将会较有秩序进行。但一些美国官员驳斥这些论点。

但一名不愿具名的美国国防部官员表示，若是如此，估计要有8000名美军来维护巴格兰基地安全，而在塔利班掌权之际，巴格兰基地也可能遭攻击。美国人等候离开喀布尔时，则要花约40分钟车程来通过塔利班检查哨。

接下来数小时内，美国将把焦点转移到撤离在喀布尔机场的约5000名美军。白宫昨天说，未来几天，可能是撤离行动最危险时刻。

据报道，爆炸案翌日，已掌权的阿富汗武装组织塔利班（Taliban）用一辆载满战士的皮卡车和3辆悍马车在距离机场500公尺处设置路障，让群众与机场门口的美军离得更远。

美军官员说，有些机场大门已关闭，还有更多安全措施到位，塔利班检查哨的限制也更严格，机场门口附近的人群已经变少了；美军也要求塔利班封锁部分道路，以防汽车炸弹攻击。

美国官员表示，有文件且需要撤离的人仍可通行机场大门。喀布尔机场内目前还有约5400人等著搭机。

美国的撤军期限在本月31日，时间所剩无机，白宫和五角大厦都警告，期限截止前，可能还会发生攻击案。