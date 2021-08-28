美军无人机定点射杀一名喀布尔机场袭击行动“组织者”

2021年8月26日，美国总统拜登在华盛顿就阿富汗局势举行记者会。当天，喀布尔机场发生自杀式袭击，包括13名美军在内的85人丧生。27日至28日夜间，美军发动宣布以无人机打击行动，击毙一名喀布尔机场袭击行动组织者。

阿富汗首都机场爆炸袭击事件两天之后，美军宣布昨夜今晨出动无人机，在阿富汗东部与巴基斯坦楠格哈尔省，追杀一名被认为是本周四喀布尔机场爆炸袭击行动组织者目标。美军中央指挥部在一份公报中表示，目前掌握的消息显示，相关目标被击毙。这是喀布尔机场袭击事件之后，美军第一项公开宣布的军事打击行动

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美军中央指挥部的公报同时指出，根据目前掌握的情况，这次打击行动没有任何平民百姓伤亡。

26日，因大规模撤离行动而混乱不堪的喀布尔机场一个入口处发生自杀式爆炸袭击，至少造成85人丧生，其中包括13名美军士兵。爆炸也造成一百多人受伤。伊斯兰激进团体伊斯兰国武装在阿富汗的一个分支事后宣布对爆炸行动负责。

美国总统拜登发誓追剿肇事者，并让其付出代价。

美国国防部周五表示，这次造成重大人员伤亡的袭击事件是一人所为。爆炸发生后，有武装人士开枪，加重了伤亡情况。

美军昨夜今晨自阿富汗之外发动无人机打击行动。中央指挥部公报显示，美军自阿富汗之外发起这次无人机打击行动。与此同时，喀布尔机场的撤离行动仍在继续。但持续的恐怖袭击威胁使得撤离行动更加困难，美国驻阿富汗大使馆周五要求其侨民迅速远离机场周边地区。法国政府认为目前阿富汗机场已不具备安全条件，宣布在周五晚间停止了撤离行动。

伴随美军撤离阿富汗，众多阿富汗人担心重新掌握政权的塔利班民兵秋后算账，纷纷逃离。美欧国家也紧急撤离曾经合作的阿富汗人。距离美军完全撤离阿富汗的最后期限8月31日只有三天时间，欧美各国能否在此期限前撤离所有需要撤离的人尚属未知。而美军撤离后，喀布尔机场应当交给谁来控制目前也尚无定论。美国国务院发言人周五表示，美军8月31日撤离后，机场将交给阿富汗人控制。但此前美国支持的阿富汗政权已经在塔利班进攻下垮台，而本周喀布尔机场的自杀式袭击事件显示，自8月15日开始掌握政权的塔利班难以保证机场安全，而对于尚未完成撤离行动的西方国家来说，机场由谁来控制也至关重要