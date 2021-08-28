美发动无人机攻击 击毙2名备受瞩目伊斯兰国成员

五角大厦8月28日表示，喀布尔机场26日发生致命自杀炸弹攻击后，美国在阿富汗展开无人机空袭行动，击毙2名备受瞩目的伊斯兰国（IS）"策划者和协助者"，并造成另一人受伤。

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法新社报导，泰勒（Hank Taylor）少将在记者会上表示，28日凌晨的无人机空袭行动，未造成平民伤亡。

五角大厦不愿明言，遭美国空袭锁定的目标是否直接涉及喀布尔机场自杀炸弹攻击，而伊斯兰国的地区主要分支“呼罗珊伊斯兰国”（ISIS-K）先前宣称策划自杀炸弹攻击，造成至少13名美军和169名阿富汗人丧命。

五角大厦发言人柯比（John Kirby）表示：“他们是ISIS-K的策划者和协助者，光是那就构成足够理由。那些人当中的两个，不再能于地球上行走，那就是一件好事。”

美国官员先前表示，撤离行动可能会遭逢更多攻击。

美联社报导，在美国总统拜登誓言将会对喀布尔机场致命自杀炸弹攻击展开报复后，美国军方快速展开反击，利用无人机空袭伊斯兰国阿富汗分支位于东部的大本营，击毙它的两名成员。

一位美国国防官员表示，拜登授权发动攻击，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）下达空袭命令。美国军方原先表示，空袭击毙一名伊斯兰国成员。

五角大厦发言人柯比在新闻简报中表示：“那是歼灭这些目标的单一任务，随著评估和资讯传来，我们得以确认另一人也被击毙以及另一人受伤。”

柯比不愿透露被击毙者身分，但表示美国知悉他们是何许人。

这起无人机空袭行动，是自阿富汗境外发动，距离喀布尔机场发生致命自杀炸弹攻击后不到48小时。