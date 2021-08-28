难民的失望

西方国家撤离行动一团乱 阿富汗民众感觉被抛弃

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Des Afghans patientent devant une entrée de l'aéroport de Kaboul, le 28 août 2021.
Des Afghans patientent devant une entrée de l'aéroport de Kaboul, le 28 août 2021. © WAKIL KOHSAR / AFP
作者： 法广
62 分钟

女教师塔布里克在阿富汗喀布尔机场外苦候5天5夜以待搭机出境，期间她备感羞辱，一气之下决定放弃出走计划，回到老家准备迎接民兵组织塔利班执政下的新生活。

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路透社报导，与塔布里克（Shirin Tabriq）相同，助产士达塔吉（Shagufta Dastagir）也走不成。她说，对于西方国家协助阿富汗的承诺失去了信心，只好打道回府。

 

对于在塔利班（Taliban）重掌政权后有意离境的许多阿富汗人民而言，这两位女性的遭遇反映出赤裸裸的现实。虽然有许多人已成功出境，但远不及希望落空的人数。

塔布里克是阿富汗前政府某位官员的侧室，她的丈夫已在今年2月出逃巴基斯坦。塔布里克认为，自从塔利班15日攻下喀布尔以来，美国并未尽力撤离阿富汗民众，令她感到非常愤怒。

现年43岁的塔布里克与丈夫的元配和元配的3名子女已生活在环境髒乱与提心吊胆的氛围将近一周，她说，我宁愿在新政权统治下度日，也不愿被外国人当作垃圾对待。美国人羞辱了每一个阿富汗人，我出身高贵…却露宿街头5晚，自觉有如向毫不尊重女性和儿童的那些人乞求。

自从塔利班夺回政权以来，一再向阿富汗人与西方国家保证，他们会尊重人权，不会肆意报复，但是许多关于塔利班成员凌虐及威吓的报导浮上檯面，动摇了人们的信心。

塔布里克说，她早已备妥前往巴基斯坦所须的一切文件，但对于试图离开喀布尔的外国人与阿富汗人来说，似乎有双重标准。

她说：“没有人会阻挡任何一名外国人出境…我备齐所有出境的合法证件，为什么美国人要阻挡我离境？”

对于8月底前离开阿富汗已不抱希望的塔布里克，只好决定留下。她说：“我已决定…搬回我的故乡法雅布省（Faryab）”」这是位于阿富汗北部的省分。

塔布里克表示：“我想我们在那儿的生活会比较好，我们有一些耕地，种了一些小麦和水果，那儿还有口井，足以自给自足…美国人可以全部走光，我希望在阿富汗再也不要看到他们。”

达塔吉则是来自阿富汗北部马萨里沙利夫（Mazar-I-Sharif），是名训练有素的助产士，英语和德语流利，她曾为某个德国非政府组织工作。

她说，早在去年德国大使馆官员便向20多名阿富汗雇员保证，若局势恶化，他们将被送往德国安置。

随后爆发新冠疫情，这个非政府组织在当地的办公室关闭，但当时因达塔吉继续从事一些专案计划，而能继续支领这个非政府组织的薪水。

自从7月23日以来，她说，打了数十通电话，寄发了数十封电邮给德国大使馆与雇用她的非政府组织，希望对方说明对她的安排。

但都石沉大海，于是达塔吉的父亲与表哥开车载着她从马萨里沙利夫赶往喀布尔，盼能搭上飞离阿富汗的航机。

这趟路途惊险万分，几乎每隔几英里就遭遇塔利班的检查哨，拦下他们的车，而且整个阿富汗北部的安全局势可说是瞬息万变。

她说：“塔利班拦下我们，而我们告诉他们，我们要去喀布尔探访亲戚，若干塔利班成员甚至嘲笑我们，还说我们离开家有够笨。”

犹如塔布里克，达塔吉最终抵达乱成一团的喀布尔机场外围，她在那裡度过了4天3夜。

喀布尔机场遭遇自杀炸弹攻击前一天，她告诉路透社：“我就快回去马萨里沙利夫了，我此刻没有怒气，因为我累了。我向来钦佩德国人…但如今我看到了这些外国强权冷漠的一面。”

德国在26日结束撤离行动，德军是派驻阿富汗以对抗塔利班的北约（NATO）联军要角，现已撤离5347人，包括4100名以上阿富汗人。

不过德国先前说，已确定有1万人必须撤离，其中包括阿富汗当地雇员、记者与维权人士。

达塔吉表示：“经历在机场的种种绝望后，我觉得我们被抛弃了，而真主阿拉知道，阿富汗百姓没有对不起任何国家。”

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