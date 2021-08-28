阿富汗女市长逃亡抵达德国

阿富汗塔利班再夺政权，国内也再度呈现动荡不安，更传出许多不尊重甚至伤害女性的恶行。曾3度遭塔利班暗杀的阿富汗中部城市迈丹城（Maidan Shahr）29岁的女市长贾法莉 (Zarifa Ghafari) 日前已顺利逃亡抵达德国，她不相信塔利班会坚守对于女性权利的承诺，“他们的言词与行动不符”，同时贾法莉也期许未来有一天她能在安全的情况下回到阿富汗。

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上周一与家人抵达科隆的阿富汗前市长、阿妇女权利活动家贾法莉在德国杜塞尔多夫（Düsseldorf）的一家酒店接受了记者采访。

贾法莉表示，塔利班进城后迅速掌握喀布尔地区，由于她以女性身分参政，成为塔利班亟欲剷除的眼中钉。虽然塔利班曾向对外声明会 “保障妇女权益”，但他们却是挨家挨户掳走女人。女性被警告不准外出，不是被掳走，就是开枪射杀再被姦尸。“我曾绝望地想坐等他们来杀我”， 贾法莉说。

贾法莉说，在塔利班接管阿富汗之后，她就被通知要尽快离开，后来武装份子出现在她家，并殴打她的随扈，“他们只是在寻找人，然后他们会去他们的房子”，她说： “他们有一长串列入黑名单的人，他们正在杀死（黑名单上）所有人。”

贾法莉也因此认为 “是时候离开阿富汗了”，8月18日贾法莉安排一辆汽车载着一家大小前往机场。

贾法莉回忆，在前往机场的路上，每次经过塔利班的检查哨，她都要躲进汽车座椅下方的空间，“当我们抵达机场门口时，到处都是他们的人”，最终在土耳其驻阿富汗大使的帮助下，贾法莉与家人登上飞往伊斯坦布尔的飞机，抵达之后再转机前往德国，目前落脚在杜塞尔多夫市。

“我从未打算离开我的国家”，她说，“我不确定我的眼泪能否解释它，我和我此刻所经历的恐惧、感觉和痛苦”。她以为人生最痛苦的时刻，是去年11月父亲遭到暗杀，“没想到现在逃离家乡，竟比失去父亲还要痛“。

现年29岁的贾法莉毕业于印度旁遮普大学，26岁被任命为瓦尔达克省（Maidan Wardak）迈丹城市长，亦是阿富汗最年轻市长。她说她喜欢这份工作，因为它每天都带来新的挑战。后来，她转到阿富汗国防部的一个职位，帮助退伍军人及其家人。

她的父亲去年被塔利班杀害。她本人在几次暗杀企图中幸存下来。

2019年贾法莉被《英国广播公司》（BBC）列入巾帼百名（100 Women）、2020年被美国国务院颁发的当年国际勇气女性奖。

随着喀布尔机场周围的状况变得越来越危险，对于自己能平安离开，贾法莉也感到幸运。她计划要透过政治途径，使世人关注塔利班统治之下的阿富汗人生活。

虽然贾法莉提到，未来她会试图和塔利班进行对话、协商，不过贾法莉仍不相信塔利班会坚守对于女性权利的承诺，“他们的言词与行动不符”。同时贾法莉也期许，未来有一天她能在安全的情况下回到阿富汗。