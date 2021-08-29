两名阿富汗选手辗转抵达东京残奥会 入住奥运村场面很感人

阿富汗短跑运动员霍赛因-拉苏里Hossain Rasouli与跆拳道选手胡达迪Zakia Khudadadi今天入住东京伤残人奥运会奥运村，他们是在昨天晚上抵达东京。他们自阿富汗由法国撤离抵达法国后，被短暂安置在法国巴黎近郊的体育学院恢复训练。据奥运会官员周日表示，这两名阿富汗运动员在从喀布尔撤离后从巴黎抵达日本参加残奥会，在抵达残奥村时 非常激动，场面也很感人。

广告 继续浏览后续

据法新社说，周六晚上抵达日本的扎基娅-胡达迪Zakia Khudadadi和霍赛因-拉苏里Hossain Rasouli在上周离开自8月15日以来被塔利班控制的阿富汗后，准备参加残奥会的比赛。国际残奥委员会（IPC）发言人克雷格-斯彭斯（Craig Spence）说："这两位运动员在东京实现了他们的梦想，向全世界许多其他运动员发出了一个非常强烈的希望信息。”

周六晚上，国际残奥会主席安德鲁-帕森斯、国际残奥会运动员委员会主席切尔西-戈泰尔和阿富汗代表团团长阿里安-萨迪奇欢迎胡达迪和拉苏利来到残奥村。据斯彭斯说："可以想象，这是一次极其激动人心的聚会，"据他补充说："房间里的每个人都流了很多泪。那是一次令人难以置信的相见。”

这两名运动员在撤离阿富汗后，在法国巴黎的国家体育学院（INSEP）进行了为期一周的训练。

在地雷爆炸中失去左臂的短跑运动员霍赛因-拉苏里本应参加100米比赛，但因为抵达太晚没有赶上周六的预赛。他将在星期二参加跳远比赛。

而跆拳道选手Zakia Khudadadi将在下周四（K44）参加49公斤以下级别的比赛。

消息没有提及该阿富汗选手的残疾细节。

据克雷格-斯彭斯强调，运动员的心理健康和福祉是国际残疾人理事会的 "首要任务"。据斯彭斯说，组织者希望避免与村里的其他参与者发生 "自拍狂欢"，但强调这两名阿富汗人将能够与其他参与者打成一片。

不过按疫情要求，这两名运动员应当经过3天的隔离。 "我们不是说'你们就呆在房间里，不要出去'，"他强调。据克雷格-斯彭斯称，"我们告诉他们，一旦他们完成了三天的隔离，他们就可以充分体验在运动员村的生活。"

据法新社，在运动员缺席的情况下，阿富汗国旗在星期二的开幕式上仍然经历入场式。