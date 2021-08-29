美军将完成撤离之际塔利班称准备好成立新政府

在美军从阿富汗撤军接近尾声之际，塔利班星期六表示，他们已经准备成立一个新的内阁，并预期在塔利班夺取喀布尔之后发生的货币大幅贬值和经济动荡将会缓解。塔利班的主要发言人扎比胡拉·穆贾希德对路透社发表了上述评论。

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穆贾希德还谴责美国对伊斯兰国激进分子的空袭，称这是“对阿富汗领土的明显袭击”。据报道，他还表示，塔利班希望在美军于周二完成撤出该国后完全控制机场。不过，他呼吁在美军撤离后，阿富汗能与美国和其他西方国家保持外交关系。

路透社报道说，有关成立新内阁的具体时间仍旧不明确。路透社最初曾援引穆贾希德的话报道，将在未来一周宣布。不过，他随后在一个语音留言中说，新内阁的组成会在“一或两周内”完成。

在被问及是否会允许任何女性进入内阁时，他称这将是由领导层决定的问题，他无法预测他们的决定。

因货币剧烈贬值和不断暴涨的食品价格导致的严重经济困难，喀布尔人越来越痛苦不堪。在喀布尔被塔利班占领两个星期后，银行仍旧关闭。

塔利班周六发布声明说，已经命令所有银行开门，限制一周内提款不得超过200美元或两万阿富汗尼。

穆贾希德称，已经任命了管理主要机构的官员，包括卫生部、教育部和中央银行。

联合国官员已警告说，在阿富汗全国大片地区严重干旱之际，阿富汗面临严重的人道灾难。阿富汗经济还面临在西方国家撤离使馆后的外援断流。

穆贾希德称，新政府一旦成立，目前遭受的各种经济问题将会缓解。

两个多星期前，塔利班在没有遇到多少抵抗下的闪电般的攻势，导致阿富汗政府和军队垮台后的混乱局面，令拜登政府面临来自国内外的批评。而造成数百人死伤、包括至少13名美军阵亡的喀布尔机场自杀性袭击事件更是火上浇油。拜登总统为自己的决定辩解，称美国很久以前就已经实现了2001年入侵阿富汗的目的。