中美再就阿富汗局势通电话 但合作希望渺茫

美国国务卿布林肯与中国外长王毅周日（8月29日）再度就阿富汗局势通话。不过，据美国之音的报道指出，两国在这一重大问题上的合作前景不佳。此外，美国的无人机在同一天袭击杀死了一名自杀式汽车炸弹袭击者，这是喀布尔机场外发生爆炸案后，美军针对伊斯兰国恐怖分子实施的第二次袭击。

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美国国务院星期天（8月29日）发表一份简短声明，称国务卿布林肯当天与中国外长王毅通话，讨论了塔利班公开承诺给予阿富汗人和外国公民安全通道和出行的自由，以及国际社会要求塔利班遵守这一承诺的重要性。

据悉，布林肯提到了联合国安理会会应对外发出明确丶统一的声音，表明国际社会期待塔利班确保阿富汗人民获得人道主义援助，确保阿富汗领土不能成为恐怖袭击策源地，不能成为恐怖主义避风港。

对此，中国外交部声明指，王毅与布林肯通电话后则说，阿富汗国内形势“已发生根本性变化”，各方有必要同塔利班进行接触，积极引导；美国不应搞双重标准或选择性打恐。

王毅又说，美国对阿富汗当前乱局的成因是清楚的，并表示联合国安理会如果要采取任何行动，都应有助于缓和而不是激化矛盾，有助于阿富汗局势平稳过渡而不是重陷动乱。据中国外交部发布的相关声明说，​​布林肯则称理解并尊重中方在涉阿问题上的关切。

另据路透社报道，关于中美关系，王毅表示 “中方将根据美的对华态度考虑如何同美方进行接触”，他还指出，美国应认真对待中方提出的两份清单和三条底线。

同在星期天，世界近100个国家与美国共同发表一份声明，呼吁塔利班遵守承诺，允许所有外国公民和持有签证的阿富汗人安全有序地离境。中国没有联署这份共同声明。

今天周一，法国和英国计划呼吁联合国在喀布尔建立一个“安全区”，以允许人道救援行动继续进行。此外，美国国务卿布林肯也将与“解决阿富汗问题的主要伙伴”举行部长级视讯会议，讨论在未来几天和几个星期里如何共同应对阿富汗局势的发展，这些伙伴包括加拿大、法国、俄国、意大利、日本、英国、土耳其、卡塔尔、欧盟和北约组织。