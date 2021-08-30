俄增派撤离班机赴喀布尔 在阿富汗边界附近军演

俄罗斯驻喀布尔大使馆30日表示，为撤离人员，正增派撤离班机。在区域安全风险升高之际，俄国军队也正在阿富汗边界附近演习。

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路透社报导，俄国驻喀布尔大使馆在推文中表示，增派的撤离班机将开放给俄国公民及居民，以及莫斯科领导的前苏联国家军事联盟“集体安全条约组织”成员国国民。

在美国总统拜登与塔利班（Taliban）同意的美军撤离截止日期8月31日后，俄国增派的班机会否继续执行任务仍不清楚。西方支持的阿富汗政府垮台以来，美军一直带头保护喀布尔（Kabul）机场安全。

俄罗斯“国际传真社“（Interfax）报导，俄国国防部表示，来自塔吉克斯坦（Tajikistan）俄罗斯军事基地的约500名俄国摩托化步兵，正在阿富汗边界附近山中演习。

俄罗斯30日也呼吁美国解冻阿富汗“央行”在美的黄金及外汇存底。塔利班本月稍早接管喀布尔后，美国政府冻结了这些资产。

俄国总统普京的阿富汗特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）表示：“如果我们的西方同僚真担心阿富汗人的命运，就绝不能透过冻结黄金和外汇储备，给他们添加问题。”

他告诉俄罗斯电视新闻频道“俄罗斯24”（Rossiya-24），美国必须赶紧解冻这些资产，“以支持正在崩溃的阿富汗国家货币汇率”。