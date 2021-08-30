喀布尔上空传多枚火箭弹横飞 美军称遭拦截

有多枚火箭向喀布尔国际机场发射，但被导弹防御系统拦截。美国官方称初步报告未显示有美国人伤亡，但这一信息可能发生变化。据目击证词，今天早晨听到数枚火箭飞越阿富汗首都喀布尔（Kabul）上空的声音。前一天，美国刚空袭摧毁一个潜在的汽车炸弹。但目前还不清楚火箭落点在哪里，也不清楚目标为何。当地在查证是否有伤亡。

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据路透社今天引述美国官员透露，向喀布尔机场发射的多枚火箭被导弹防御系统拦截。 一名美国官员援引初步信息告诉路透，有多枚火箭向喀布尔国际机场发射，但被导弹防御系统拦截。这位不愿透露姓名的官员表示，发射了多达五枚火箭，但不清楚是否全部被防御系统击落。

这名官员说，初步报告未显示有美国人伤亡，但这一信息可能发生变化。

据法新社相关报道，法新社人员今早通报，听到数枚火箭飞越阿富汗首都喀布尔（Kabul）上空的声音。前一天，美国刚空袭摧毁一个潜在的汽车炸弹。目前还不清楚火箭落点在哪里，也不清楚目标为何。美国即将于明晚的最后期限之前，撤出最后一批驻军。

法新社昨夜今晨报道说，美军撤阿富汗最后倒数，有多枚火箭划破喀布尔上空。

目击者和维安消息来源表示，有人今天朝喀布尔（Kabul）机场发射数枚火箭；而再不到48小时，美国撤军阿富汗的期限就要到期。

而根据法新社人员说法，今天上午交通尖峰时段开始前，就听到火箭呼啸飞过首都喀布尔上空的声音。

一名阿国前朝政府维安官员则表示，火箭是从喀布尔北部一辆汽车中发射。阿富汗前政府已于两星期前被民兵组织塔利班（Taliban）推翻。

喀布尔居民都听得见机场导弹防卫系统警铃大作，还说有碎片掉落街头。这暗示至少拦截到一枚火箭。喀布尔卡赛国际机场（Hamid Karzai International Airport）所在的北部几栋建筑物，看得到冒出阵阵浓烟。

目前还没有更多细节。

法新社说，美国撤军阿富汗的最后期限是8月31日，美方目前正进行最后阶段的撤离工作，要在期限前撤出阿国境内的外国人，以及过去20年替美国率领部队效力，如今恐遭塔利班报复的阿富汗人。