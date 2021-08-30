喀布尔火箭攻击伊斯兰国称犯案 塔利班扬言对付

阿富汗首都喀布尔的机场8月30日遭到数枚火箭攻击，伊斯兰国宣称犯案。重掌阿富汗政权的塔利班则表示，一旦外国势力离境，伊斯兰国在阿富汗的攻击事件预料就会停止。

广告 继续浏览后续

伊斯兰国（Islamic State）的纳希尔新闻网（Nasher News）在社群平台Telegram官方帐号发文表示：“感谢全能真主恩典，（伊斯兰国建立的）哈里发国（Caliphate）战士瞄准喀布尔国际机场发射了6枚卡幽沙式（Katyusha）火箭。”

路透社报导，一名美国官员表示，美方反飞弹防空系统30日稍早拦截多达5枚朝喀布尔机场发射的火箭。

强硬派伊斯兰组织塔利班（Taliban）的发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）周末接受法新社访问时则说，他们将打击伊斯兰国的攻击行动，并预期一旦外国部队离开阿富汗，这类攻击将停止。

穆贾希德表示：“我们希望受到伊斯兰国影响的那些阿富汗人…见到一个伊斯兰政府在没有外国人的情况下成立后，就会放弃他们的行动。”

他还说：“如果他们制造出战争的情况，并继续从事他们的任务，那么我们伊斯兰政府…就会对付他们。”

美国和北大西洋公约组织（NATO）的部队31日将完全撤出阿富汗，数以万计外国人和担心在塔利班统治下可能遭报复或镇压的阿富汗人撤离阿富汗的行动，届时也将终止。

喀布尔机场外26日遭到破坏力强大的自杀炸弹攻击，造成13名美军和许多想逃出国的阿富汗人死亡。伊斯兰国立即宣称承责。

接下来几天，美国对阿富汗境内的伊斯兰国目标采取报复性或预防性空袭，包括29日对一辆疑似计划攻击喀布尔机场的自杀炸弹车出动无人机轰炸。但这些行动触怒塔利班。

穆贾希德表示：“他们并未获准采取这类行动。…我们的自主权必须受到尊重。”