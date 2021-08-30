美最后一架班机从喀布尔机场起飞

美国福克斯新闻电视台援引五角大楼消息人士的话报道，美国当局计划在阿富汗当地时间8月31日午夜到来之前结束留守喀布尔的美国外交人员和美军的撤出行动。据法新社报道，离美军撤离最后期限还有半天的时间，机场31日传出激烈的交火声。美国国防部还表示：驻喀布尔大使和将军是最后一批离开阿富汗的美国人。美国中央司令部司令麦肯齐（Kenneth McKenzie）证实，最后一架C-17飞机起飞离开了阿富汗。

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据白宫消息，美国及盟国过去24小时从阿富汗喀布尔疏散了1200人，8月14日以来总共疏散了12万.2千多人。“8月31日，阿富汗时间23点59分是美军和美国外交人员撤离阿富汗的结束时间，”福克斯新闻在报道中指出，美国当局希望在拜登总统设定的最后期限到来之前完成阿富汗美国公民撤离工作。

美军驻扎二十年后，塔利班利用近几个月美国人逐渐撤离；阿富汗安全部队瓦解的机遇，于 8 月 15 日进入喀布尔并在闪电般的军事攻势后重新夺回权力。

伊斯兰主义者重新掌权迫使西方迅速从喀布尔机场撤离本国国民；同时撤离可能因为外国军队工作而面临报复的阿富汗人。 在喀布尔机场遭袭击，美军付出沉重代价之后，美国国防部发言人柯比（John Kirby）再次提醒说：我们正处于一个特别危险的时期！我们面临的威胁是具体的、绝不是虚幻的。

8月30日，喀布尔机场遭受六枚喀秋莎火箭弹。塔利班负责人表示：导弹防御系统拦截了火箭弹。此后，极端组织“伊斯兰国”在社交媒体上宣称对火箭弹事件承责。

一名法新社摄影师在距离机场近两公里的地方拍下了一辆用于发射火箭的汽车被烧焦的照片。 但无法证实，汽车是被拦截后烧焦的；还是无人机摧毁了它。一位在机场附近居住的人告诉法新社记者：火箭弹在我们房子上空飞行的声音把我们吵醒了。 我们非常害怕。

法新社报道说：美国在“9·11”恐怖袭击后发动的已持续20年之久的阿富汗冲突是美国耗时最长的战争；20年耗资2万亿美金；美军在阿富汗战争中的死亡人数大约为2,500人。

塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）接受法新社记者专访时表示：伊斯兰国的袭击应该在美国人离开后就会停止，否则新政权将“对付他们”。 但这些承诺还停留在口头上。

美军29日在阿富汗首都喀布尔发动无人机空袭，摧毁一辆载满炸药的汽车。美军中央司令部（CENTCOM）发言人说，正调查是否有平民丧命，”若有无辜生命殒灭，我们会很悲痛“。

一名叫阿玛迪 (Aimal Ahmadi) 的阿富汗人告诉法新社记者：我哥哥和他的四个孩子都被无人机炸死了。 我失去了我最小的女儿、侄子和侄女” 。

美国撤离阿富汗之后如何继续人道救援？为此，美国于8月30日召集了盟国召开视频会议。参与国和组织有法国、加拿大、德国、意大利、日本、英国、土耳其、卡塔尔、欧盟和北约。

联合国安理会8月30日通过决议案 呼吁塔利班尊重人民出境意愿。塔利班承诺让所有获得在别处定居许可的外国人和阿富汗国民出境，在美国撤离阿富汗之后也不例外。这种承诺让许多国家和观察者持怀疑态度。

阿富汗塔利班高等教育代理部长哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）29日表示，将允许阿富汗女性接受大学教育，但男女必须分校。在中小学阶段，男生和女生也将分开上课。据法新社喀布尔报道，阿富汗塔利班当地时间8月29日证实，该组织最高领袖希巴图拉·阿洪扎达身在阿富汗，很可能在阿富汗第二大城市坎大哈(Kandahar)。还有消息说，他将很快露面。

世界卫生组织周一向阿富汗运送了12.5吨的医疗设备和医药。这是塔利班攻进喀布尔以来，第一次获得”外援“。