美国撤离阿富汗遭指落荒 拜登今天讲话怎么说引聚焦

美国与国际联军国家结束从阿富汗撤军，在全球引起震荡。美国遭指失败撤军，塔利班宣称完胜，称要写历史新篇章。美国总统拜登预告今天将发表全国性谈话，拜登对此怎么说引发关注。

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据法新社说，美国军机昨天稍晚将最后一批美军和外交人员载离阿富汗首都喀布尔机场，为美国史上最长、历时20年的阿富汗战争划下句点。美国总统拜登明天将对此发表全国性谈话。

在美国国防部宣布最后一架美军飞机飞离喀布尔后不久，拜登发表声明说，「明天下午，我将针对不延长我方8月31日撤离期限的决定，向全国人民发表谈话」。

白宫表示，拜登的谈话将从31日下午1时30分（格林威治时间17时30分）开始。

拜登在声明中赞扬美军将最后一批部队人员、外交官、几乎所有美国公民，以及数以万计在战争中为国际联军效力或并肩作战的阿富汗盟友撤离阿国。拜登说：「过去17天，我们的部队执行了美国史上最大规模的空运撤离行动，共撤出超过12万名本国和盟国公民，以及美国的阿富汗盟友。」报道称，「他们凭着无与伦比的勇气、专业和决心完成任务。如今，我们在阿富汗20年的军事行动结束了。」

据美国官员表示，有为数不详的美国公民仍留在阿富汗，这些人多持有双重国籍，且未要求离开阿富汗，但也有部分想离开当地的阿富汗人无法登上美国撤员飞机。

据拜登一再向美国及各国官员保证，塔利班已经同意让这些人继续离开阿富汗。塔利班如今已完全掌控喀布尔，包括当地机场。拜登说：「国际社会期望塔利班能持续进步，尤其是在旅行自由方面。塔利班已承诺会保障人员安全通行，国际社会也会要求他们信守承诺。」

拜登表示，目标是让机场重新开放，「让那些想离开的人继续离开，并为阿富汗人民提供人道主义协助。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，美国的阿富汗政策将进入全新篇章，相关外交事务已移至卡塔尔。他说，美国仍致力于协助所有希望离开阿国的美国人。布林肯昨天稍晚表示，「截至今天，我们已中止美国在喀布尔的部署，相关作业也移至卡塔尔多哈（Doha）」。他补充表示，将会知会国会。

布林肯是在美国最后一班撤员飞机离开喀布尔后数小时发表谈话，他说，仍有少数美国公民留在阿富汗，「不到200人」，实际数字可能只有100左右。据布林肯表示，民兵组织塔利班（Taliban）必须遵守承诺，提供旅行自由、尊重女权和少数族裔人权，并确保阿富汗不会沦为恐怖主义的基地。

据布林肯说，塔利班要想有「任何的合法性和支持，都必须靠行动争取得来」。

据法新社说，重新掌控阿富汗政权的民兵组织塔利班宣称，已再度「写下历史」。