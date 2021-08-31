美国撤离阿富汗 塔利班鸣枪庆祝20年阿富汗战争落幕 并称是对所有侵略者的教训

美国撤军后，塔利班发言人扎比胡拉-穆贾希德（戴披肩者）带领一群塔利班官员进入喀布尔机场的跑道。2021年8月31日照片

随着美国驻扎阿富汗军队最后一班撤员班机已于昨晚最后一刻起飞，所有美军人员如今已全数撤离阿富汗。美国驻阿富汗外交也同时搬离，标志着美国主导的阿富汗战争彻底结束。阿富汗首都喀布尔各地传出庆祝的鸣枪声，两个多星期前接掌政权的塔利班说，阿富汗国家已经完全独立。据塔利班发言人穆贾希德在喀布尔的机场跑道上说，美国的失败是给其他入侵者和我们的后代一个很大的教训。

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据法新社报道称，美国今天完成阿富汗撤军，结束20年的战争，阿国首都喀布尔各地传出庆祝的鸣枪声，两个多星期前接掌政权的塔利班宣布说，国家已完全独立。

此前有消息说，塔利班许诺阿富汗从此和平，因为当所有外国军队离开阿富汗以后，阿富汗不会再有恐怖爆炸以及恐怖袭击。

据美国国防部表示，最后一班撤员班机已于昨晚最后一刻起飞，所有美军人员如今已全数撤离阿富汗。

据法新社说，人在喀布尔的法新社记者听见几处塔利班检查哨传出鸣枪庆祝的声音，绿区维安岗哨的战士们也发出欢呼声。

塔利班高层官员哈卡尼（Anas Haqqani）在推特发文说：「我们再度写下了历史，美国和北大西洋公约组织（NATO）对阿富汗的20年占领已在今晚结束。我很高兴，经过了20年的圣战、牺牲和艰苦，我自豪地见证了这历史性的时刻。」另一位塔利班发言人卡里米（Bilal Karimi）透过电话告诉法新社：「所有美国部队已经离开阿富汗，我们很高兴，你可以听到庆祝的枪响。」

在塔利班首度宣布美军已全数撤离后45分钟，轻型武器和重型机关枪的声音仍在夜间回荡，曳光弹也点亮了夜空。

但哈卡尼在后续推文中，敦促战士们避以鸣枪的方式庆祝，以免误伤无辜旁观者。

阿富汗历经美国20年军事干预、最后一批美军撤离数小时后，据塔利班最高发言人今天表示，美国失败是给其他入侵者上了一课，他并恭喜阿富汗人民取得胜利。

塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在喀布尔的机场跑道上表示，美国的失败是「给其他入侵者和我们后代一个很大的教训」。他说：「这也是给全世界上了一课。」他还说：「恭喜阿富汗人，这是属于我们所有人的胜利。」

穆贾希德并说：「我们盼与美国还有世界建立良好关系。我们乐见与他们所有人建立良好的外交关系。」