菅义伟动作自救保位引日本自民党大地震 传亲中派下台

尽管日本成功举办奥运会，但因疫情等因素首相菅义伟的民意却下跌，地位岌岌可危。菅义伟（自民党总裁）已就在众院选举前将自民党高层换血并更换干事长二阶俊博展开协调。二阶本人也已容许。政权内部有方案提出，菅义伟不行使众院解散权限，随着众议员任期届满（10月21日）由内阁会议决定实施下届众院选举。考虑的日程以“10月5日发布公告、17日投计票”为主。多名政权相关人士30日透露了上述消息。政府和执政党基本决定在9月自民党总裁选举前暂不召集临时国会。

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据共同社今天报道说，自民党干事长二阶拟更换，众院选举或在10月17日。这是对10月上旬解散众院方案修正方向的日程方案。据相关人士称，是否推迟总裁选举（9月17日发布公告、29日投计票）以及延长总裁任期、改组内阁也将成为课题。

不过，党内认为应该先实施多名候选人参加的总裁选举、再举行众院选举的意见根深蒂固，不确定因素犹存。今后可能将在党高层会议等场合进行磋商。

若实施任期届满的选举，在现行《宪法》下将是继1976年三木武夫内阁以来的第二次。《宪法》规定众议员任期为4年，《公职选举法》规定任期届满日前的30天以内进行投计票。为确保制定新冠对策和经济政策的时间，在最迟一个周日的10月17日实施投计票被视为有力方案。

据自民党干部介绍称：“首相不考虑超出任期实施众院选举等偏离宪政常轨的做法。”该干部还强调了不实施解散以免众议员任期前产生政治空白这一优点。设想最快9月上半月由内阁会议决定选举日程。

据该报道，菅义伟和二阶在官邸的会谈持续了约30分钟。二阶就自民党高层人事安排表示：“希望不要顾虑我，自由地调整人事。”二阶担任干事长时间超过5年，已刷新历代最长在任时间纪录。有关经济政策，菅义伟提出“希望执政党一定要给予协助”。

立宪民主党等方面8月26日以有必要编制增加新冠对策预备费的补充预算为由，提出9月7日召开临时国会。4个在野党7月要求基于《宪法》第53条尽快召集临时国会以来，政府和执政党方面一直表示拒绝。

围绕自民党总裁选举，前政调会长岸田文雄正式宣布参加竞选，前总务相高市早苗也公开表示有参选意向。前干事长石破茂称目前“白纸一张”。现任政调会长的下村博文则已放弃参选。

共同社稍早报道说，多名日本政府相关人士30日透露，政府内出现了通过内阁会议决定，首相菅义伟不行使众院解散权限、而是在众议员任期届满（10月21日）时实施下届众院选举的方案。以“10月5日发布公告、17日投计票”为主。

这是对10月上旬解散众院方案进行调整后的日程方案。据多名相关人士称，菅义伟政府考虑在众院选举前将自民党高层换血，包括更换干事长二阶俊博。是否推迟总裁选举（9月17日发布公告、29日投计票），以及是否延长总裁任期也将是探讨课题。

据多名相关人士30日透露，日本菅义伟政府考虑在众院选举前将自民党高层“换血”，包括更换干事长二阶俊博。

就日本自民党党内人事搏动，据hitnet刊文评论指，菅义伟为了求活连任而亲自动手砍掉恩人二阶俊博。而菅义伟砍二阶的最大理由是二阶当干事长超过5年，不断走扩大路线，在各选区大量引进在野党加入，结果引发各地的提名纠纷，造成自民党内部的反弹！

另一个理由是二阶是日本亲中的最大巨头，日本为了他想帮安倍拉习近平访日而再三延误了对武汉肺炎的防疫，日本因为顾忌北京，不敢防疫，一直到2020年3月9日才开始禁止中国游客入境，而且今年1月日本发布紧急事态宣言，却也还对中国等商务客大举开放门户，让中国旅行者在新春期间还能宽松入境日本等，而且从去年起，二阶也再三阻扰日本针对香港或维吾尔等人权问题表态，让日本国民对他的亲中非常反感！