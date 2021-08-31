谁将掌控喀布尔机场？

美国提早撤军后，喀布尔机场能否继续正常飞降？谁将控制机场运作？如果缺乏合理的管理，喀布尔机场会不会一时关闭？美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)此前表示：管理机场可不是一件容易的事情，特别是像喀布尔机场。

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美国外交发言人警告说，我们不应该期待美国人离开后的第二天喀布尔机场就可以“正常运营”。8月25日，美国国务卿布林肯 (Anthony Blinken) 建议可以“暂时关闭”喀布尔机场。当然塔利班方面“已经非常明确”，希望机场可以重新开始运作。

美国方面也希望空中运输不要中断，很多国家领导人都表达了“让想逃离的人有机会离开阿富汗”。尽管喀布尔机场目前十分混乱，但接手的塔利班政权与第三国共享管理的前景正变得越来越现实。 据中东媒体Al Monitor网站发布的的消息，土耳其很可能接手和塔利班一起合作管理这个机场。

根据土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu）此前报道的消息，土耳其总统埃尔多安表示：塔利班向我们提出管理喀布尔机场的建议，我们还没有做出决定。埃尔多安表达上述态度的同一天，土耳其宣布：已完成撤离其在阿富汗的500 名士兵的工作。 随后发生了喀布尔机场自杀性爆炸。仍根据阿纳多卢通讯社的报道：如果达成管理机场的协议，塔利班希望拥有喀布尔机场安全管理权。

喀布尔机场是国际人道救援的门户。如果塔利班不食言的话，它将允许拥有外国滞留者和拥有国外居留的人通过机场离境。法国一名不愿透露姓氏的在阿救援组织负责人告诉国内新闻电台记者：目前情况还非常混乱。这一切还要等到新政府成立之后才会有安全保障。

很多欧洲人道救援组织选择了留在阿富汗。这名负责人表示：无法想象，不论是物资还是人员流动，没有机场正常运作，这是无法令人想像的事情。

根据世界粮食计划署的估计，1/3的阿富汗人，也就是1千4百万人处于难以置信的危机中。8月25日，粮食计划署地区主任约翰·艾利耶夫表示，最近几个月，随着生活费用的激增，阿富汗有1400万人在为吃饭发愁。

他说:“小麦价格在过去几个月上涨了25%，因此，随着经济形势……以及该国陷入的动荡，现在很难看到未来……一个不存在儿童营养不良问题的粮食安全的未来。”而通过喀布尔机场运送人道救援物资就成为至关重要的枢纽。

人道主义工作者能否依靠商业航班来帮助阿富汗人民？目前仍是个未知数。美国国务卿布林肯在彻底撤军之后表示：美国将把驻阿富汗大使馆的业务转移至卡塔尔首都多哈，继续协助有意离开阿富汗的美国公民和阿富汗及其他国家公民出境，同时将“在这一地区保持强有力的反恐能力”。

布林肯表示，美国在阿富汗的军事行动结束后，“新的外交任务已经开始”，今后若与“塔利班主导的政府”进行任何接触，只能从“我们至关重要的国家利益”出发。据法新社报道：九月份，土耳其航空公司在美军撤走之后会继续有飞往喀布尔机场的商业航班，但航班只会是夜行。