传塔利班完全拿下反抗据点

阿富汗武装组织塔利班今天表示，反抗势力在阿富汗最后的地盘已“完全被占领”。目前尚无来自阿富汗反抗组织“民族抵抗阵线”（National Resistance Front）领袖小马苏德的回应。民族抵抗阵线昨夜曾表示，他们“提议塔利班停止在潘希尔的军事行动…并且撤军。而我们也将指示我军避免军事行动”。据亲民族抵抗阵线的社群媒体帐号发文否认战败，并说反抗军已撤退到高地。

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据中央社今天报道称，塔利班完全占领反抗军据点，并宣告战胜。

阿富汗武装组织塔利班今天表示，反抗势力在阿富汗最后的地盘庞吉潘希尔（Panjshir Valley）已“完全被占领”。据法新社消息，塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在声明中说：“有了这场胜仗，我国终于完全脱离战争泥淖。” 据路透社提及，社群媒体上照片显示，塔利班成员站在庞吉夏省长官邸的大门前。

目前尚无来自阿富汗反抗组织“民族抵抗阵线”领袖小马苏德（Ahmad Massoud）的回应。民族抵抗阵线昨夜曾表示，他们“提议塔利班停止在庞吉夏的军事行动…并且撤军。而我们也将指示我军避免军事行动”。

法新社稍早消息称，据守阿富汗中北部潘希尔河谷的反抗势力领导层声明说，他们已要求武装组织塔利班停火。稍早有消息说，他们在周末蒙受重大损失。

阿富汗“民族抵抗阵线”昨夜表示，他们“提议塔利班（Taliban）停止在庞吉夏的军事行动…并且撤军。而我们也将指示我军避免军事行动。”

据民族抵抗阵线昨天在另一则推文中说，发言人达希提（Fahim Dashty）和将军萨拉（Abdul Wudod Zara）已在最新一波战斗中阵亡。达希提是知名的阿富汗记者。

塔利班8月15日结束在阿富汗各地的两周惊人攻势，当天在没有战斗情况下顺利占领首都喀布尔。

但阿富汗残兵败将退到潘希尔河谷，组成民族抵抗阵线。

塔利班昨晚宣称潘希尔河谷几乎全部落入他们手中，但亲民族抵抗阵线的社群媒体帐号发文否认，并说反抗军已撤退到高地。

民族抵抗阵线的领袖包括小马苏德和阿富汗前副总统沙雷（Amrullah Saleh）。小马苏德的父亲是反塔利班传奇指挥官马苏德。