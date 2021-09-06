日本防卫大臣首登英国航空母舰参访

英国航空母舰“伊丽莎白女王号”首度泊靠日本，日本防卫大臣今天登舰参观。日本防卫大臣岸信夫和高阶指挥官登舰参观，在甲板上的匿踪战斗机F-35B之间，听取英国皇家海军军官说明战斗机如何在舰上升空。日本同样计划在2艘直升机母舰上起降能够短距离起飞、垂直起降的F-35B。

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据中央社今天报道说，英国皇家海军最新锐的“伊丽莎白女王号”（HMS Queen Elizabeth）6日在东京附近的海军基地大秀肌肉，标示英国未来将常态性部署这块水域，试图阻挡中国势力扩张。

日本防卫大臣岸信夫和高阶指挥官登舰参观，在甲板上的匿踪战斗机F-35B之间，听取英国皇家海军军官说明战斗机如何在舰上升空。

航舰打击群指挥官慕豪思（Steve Moorhouse）针对这艘造价41.5亿美元的军舰进行简报。他表示：“这次部署的目的之一，就是展现我们开始兑现承诺。这块区域的重要性迅速上升。”

该报道称，日本同样计划在2艘直升机母舰上起降能够短距离起飞、垂直起降的F-35B，并在美国之外扩大安全合作，协助对抗被认为威胁区域，包括台湾独立性的中国影响力。日本在最近的国防白皮书中，认定邻国中国为主要的国安威胁，并称台湾局势的稳定，对日本的安全保障及国际社会的稳定而言相当重要，日本有必要抱持紧张感密切关注。

岸信夫在登舰参观后告诉记者：“英国航舰打击群来访具有重大意义，将维持并强化印太区域的自由与开放。”