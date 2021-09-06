阿富汗大学今天开学？塔利班称女学生可上学但须戴只露双眼面纱

阿富汗今天学校开学。据塔利班（Taliban）的教育主管机关周末发布包含多项命令的一份文件下令，只有女老师才能教女学生，若是办不到，那么品格端正的「年长男人」才可任教；而就读阿富汗私立大学的女性必须身穿长袍，并且戴着几乎遮住全脸的面纱。塔利班还向联合国在喀布尔的人道救援主管承诺，会担保人道工作人员安全，并让救援物资进入阿富汗。

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据法新社报道称，夺回阿富汗政权的民兵组织塔利班星期天下令，就读阿富汗私立大学的女性必须身穿长袍，并且戴着几乎遮住全脸的面纱，同时严禁男女合班，或是至少以帘幕区隔。

根据塔利班（Taliban）的教育主管机关发布包含多项命令的一份文件下令，只有女老师才能教女学生，若是办不到，那么品格端正的「年长男人」才可任教。

由塔利班教育主管机关颁布的命令，适用于6日开学的私立大学院校。塔利班首次执政于2001年结束以来，阿富汗的私立大学院校蓬勃发展。

4日晚间颁布的新规范，并未要求女性穿着遮蔽全身的罩袍（burqa），不过她们得戴着几乎遮住全脸，而且只露出双眼的面纱尼卡布（niqab）。

其他的规范还包括：「根据各校的设施，大学必须为女学生招聘女老师。」并且男女进出应予以区隔。

如今虽然采男女分班，但女学生必须比男学生提早女5分钟下课，以防男女学生在校外相遇，而且提早下课的女学生必须待在等候室，直到男学生离校为止。

一位不愿具名的大学教授表示：「实际上，这项计划难执行，因为我们没有足够的女老师或班级以区隔女学生，但是他们允许女孩们上学及读大学，可说是非常正面的进展。」

法新社引述联合国发言人表示，重掌阿富汗政权的武装组织塔利班星期天向联合国在喀布尔的人道救援主管承诺，会担保人道工作人员安全，并让救援物资进入阿富汗。

阿富汗重归强硬派伊斯兰组织塔利班（Taliban）控制、人道主义灾难迫在眉睫之际，联合国人道事务与紧急援助副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天在阿富汗首都喀布尔（Kabul）与塔利班领导人举行数天会议。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）发布声明指出，葛瑞菲斯在会中强调，人道主义工作者致力于从事「公正、独立的人道援助」。

葛瑞菲斯也呼吁各方确保妇女的人权、安全与福祉。

塔利班上一次于1996年至2001年执政期间，大幅限制女性的自由。

据塔利班发言人夏亨（Suhail Shaheen）在社群媒体推特（Twitter）发出声明说，由塔利班共同创办人巴拉达（Mullah Abdul Ghani Baradar）率领的代表团，感谢联合国官员「许下承诺，持续对阿富汗人提供人道援助」。

联合国说，阿富汗深陷人道危机，全国半数人口1800万人都受影响。

据法新社说，早在塔利班快速进攻，于8月15日推翻西方支持的阿国政府之前，阿富汗就已十分仰赖外国援助，有40%的国内生产毛额（GDP）来自外国资金。尽管塔利班保证这次统治会比首次执政来得柔软，联合国与多个救援团体依旧担心阿富汗救援任务的未来。联合国本周表示，至阿富汗几个省分的人道航班已经恢复。