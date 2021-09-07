塔利班承诺让有证者离境 布林肯否认美国人遭挟持

美国国务卿布林肯7日与卡达官员就加速撤离阿富汗问题进行会晤后表示，塔利班重申承诺，将允许持有证件者自由离开阿富汗。他也否认有美国人遭挟为人质。

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多家外媒报导，阿富汗北部的一个机场禁止包括美国人在内的数百人离开，时间已达一个星期。这让美国总统拜登倍感压力。

布林肯（Antony Blinken）与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在卡塔尔首都多哈会见当地官员后召开记者会。布林肯表示，塔利班告诉美方，“他们将允许持有旅行文件的人自由离开阿富汗”。布林肯还强调：“我们会确保他们信守诺言。”

布林肯说：“整个国际社会都期待塔利班遵守这项承诺。”他意指联合国安理会8月底通过的一项决议，要求塔利班实现诺言，让民众自由离境。

多个非政府组织指出，包含年轻女孩及美国公民在内约600至1300人仍滞留在阿富汗北部大城马扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）国际机场。

美国一个在阿富汗运作的小型非政府组织创办人兼执行长勒格理（Marina LeGree）告诉法新社，塔利班不让任何人离开。

布林肯说，塔利班并未阻止持有效旅行证件者离开，但并非所有包机乘客都有证件。他也否认有马扎里沙里夫“类似人质”遭到挟持的状况。

他表示，由于美方在阿富汗机场并无地勤人员，“我们无法验证包机乘客名单、登机乘客身分、飞航安全准则，或是降落地点，还有其他许多问题。”

布林肯强调：“我们正努力解决这些问题。”