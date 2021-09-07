塔利班称拿下阿富汗最后一块阵地

塔利班宣布在阿富汗仍在坚持反对其统治的最后一个地区取得胜利，宣称攻占潘杰希尔山谷，完成了他们对该国的接管，他们将很快公布一个新政府。塔利班发言人说已得知Massoud和抵抗阵线另一位领导人、前副总统Amrullah Saleh已逃往邻国塔吉克斯坦。但马苏德抵抗力量否认塔利班宣称，并告知他们仍在战斗。

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据路透社今天报道说，塔利班周一宣布在阿富汗仍在坚持反对其统治的最后一个地区取得胜利，宣称攻占潘杰希尔(Panjshir)山谷，完成了他们对该国的接管，他们将很快公布一个新政府。社交媒体上的图片显示，在与潘杰希尔领导人Ahmad Massoud指挥的阿富汗民族抵抗阵线(NRFA)交战数日后，塔利班成员站在了潘杰希尔省长驻地的门前。

据塔利班发言人穆贾希德(Zabihullah Mujahid)在一次新闻发布会上说，“潘杰希尔已经被占领，这是逃跑的敌人最后的藏身之处。”

然而，Massoud仍不屑一顾，表示他的部队仍在战斗；其部队由阿富汗正规军的残余部队以及当地民兵战士组成。小马苏德在推特上说，“我们在潘杰希尔，我们将继续抵抗。”他在推特上还说自己很安全，但没有透露具体的行踪。NRFA的外交关系负责人Ali Maisam Nazary在Facebook上说，“NRF部队部署在整个山谷的所有战略位置，继续战斗。”

据塔利班向山谷地区的人们保证，不会有“针对他们的歧视行为”。穆贾希德说，“他们是我们的兄弟，将为共同的目的和国家的福祉而共同努力。”

他说已得知Massoud和抵抗阵线另一位领导人、前副总统Amrullah Saleh已逃往邻国塔吉克斯坦。

该报道称，穆贾希德否认塔利班内部在组建新政府问题上有任何分歧，并表示将很快宣布成立新政府，但没有给出确定日期。

据法新社稍早说，最后据点传沦陷，阿富汗反抗军扬言与塔利班战斗到底。

阿富汗武装组织塔利班6日宣布「完全占领」反抗势力在境内的最后据点庞吉夏河谷。不过，反抗军战士矢言，他们仍将持续对抗这个强硬的伊斯兰组织。

继上月迅速击败阿富汗政府军，并庆祝最后一批美军撤出阿国后，塔利班集中火力，转而攻打潘杰希尔河谷的反抗组织「民族抵抗阵线」。

由反塔利班民兵和前阿国安全部队成员组成的NRF表示，他们的战士仍守在潘杰希尔河谷各处「战略位置」，并持续作战。

「民族抵抗阵线」用英文在推特宣示：「我们向阿富汗人民保证，我们将继续与塔利班及其同伙战斗，直到正义和自由获胜为止。」法新社说，但5日晚间，「民族抵抗阵线」承认他们在潘杰希尔遭受「重大损失」，并呼吁停火。