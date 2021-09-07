朝鲜提拔导弹将军进中常委 阅兵将展示潜射弹道导弹

朝鲜官方消息说，长久以来被视为军中明日之星，同时是导弹计划重要人物的北朝鲜人民军总参谋长朴正天（Pak Jong Chon），获得拔擢出任朝鲜劳动党要职，将出任党中央委员会政治局常务委员会委员及党中央委员会书记。韩国军方消息说，朝鲜可能在建政纪念日（9月9日）当天举行阅兵式，展示新型潜射弹道导弹（SLBM）等武器战力。

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据中央社今天引述北朝鲜中央通信社（KCNA）今天消息，长久以来被视为军中明日之星，同时是导弹计划重要人物的北韩人民军总参谋长朴正天（Pak Jong Chon），获得拔擢出任朝鲜劳动党要职。朴正天将出任党中央委员会政治局常务委员会委员及党中央委员会书记，填补了因防疫工作怠慢、被免去政治局常务委员职务的党中央军事委员会副委员长李炳哲的空缺。

朴正天这次当选政治局常务委员会委员，踏入北韩最核心决策机构之一，彰显出他已走出今年6月政治局扩大会议上，因防疫工作怠慢被降为次帅的阴霾。

朴正天2019年9月被任命为总参谋长，去年5月升为次帅，5个月后晋升为元帅。朴正天过去多次与领导人金正恩同框，包括陪同金正恩骑马登上朝鲜圣地白头山。

该报道称，分析家认为，朴正天获得晋升与他在朝鲜短程导弹发展的角色有关。

据朝鲜官方通讯社消息说，除了朴正天，政治局还任命林光日（Rim Kwang-il）为朝鲜人民军总参谋长，任命张正男（Jang Jong-nam）为社会安全部长。

据韩联社今天报道， 据多名军方消息人士7日透露，从目前平壤美林机场的阅兵式彩排动向来看，朝鲜可能在建政纪念日（9月9日）当天举行阅兵式，展示新型潜射弹道导弹（SLBM）等战力。

韩国国防部长官徐旭前一天在国会一场政策质询会议上被问及“朝鲜是否会借大规模阅兵和公开新武器向韩美施压”时表示，有关部门将密切追踪和监视阅兵式筹备阶段及阅兵式当天的朝鲜动向。军方和情报部门还在密切关注此次阅兵式在夜间举行的可能性。此前，朝鲜分别于去年10月10日劳动党建党75周年和今年1月的八大期间举行了两场夜间阅兵式。鉴于近期曾有战机在平壤夜空执飞，推测这次阅兵式有可能上演“夜空飞行秀”。

据该报道称，消息人士还认为，朝鲜可能会在此次阅兵式上向美国或韩国释放信息。韩国联合参谋本部宣传室室长金俊洛当天在国防部例行记者会上表示，军方正基于韩美情报部门的密切合作，严密监视朝方在即将到来的国内日程（建政日）举行阅兵等大规模活动的筹备动向。

据消息，美国当天上午也派出3架驻韩美军侦察机RC-12X“护栏”对朝侦察，关注相关动向。