阿富汗：塔利班新政府半揭面纱

塔利班新政府部分成员亮相。由塔利班发言人扎比乌拉-穆贾希德周二晚间公布了塔利班新政府的第一批名单。这是外界所知不多的穆罕默德-哈桑-阿克洪德将领导新政府，在塔利班伊斯兰运动在阿富汗掌权三周之后所作初步揭晓。不过尚且没有总统，总理等阿富汗国家领导人的确定与职务称谓。

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据本台报道说，塔利班周二公布了他们未来政府的部分成员，该政府将由穆罕默德-哈桑-阿克洪德领导。塔利班首席发言人在喀布尔的一次新闻发布会上宣布，塔利班的联合创始人阿卜杜勒-加尼-巴拉达尔被任命为新行政机构的二号人物。

据信阿卜杜勒-加尼-巴拉达尔受到尊重，在塔利班各派中享有威信，是他领导了与美国人在多哈的谈判，导致外国军队从阿富汗撤出。

在周二晚间宣布的其他任命中，奥马尔毛拉的儿子毛拉-雅库布（Mullah Yaqoub）被任命为国防部长；而哈卡尼网络的负责人西拉尤丁-哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）被任命为内政部长。

塔利班在多哈的谈判代表阿米尔-汗-穆塔奇已被任命为外交部负责人。

据发言人扎比胡拉-穆贾希德强调说："政府并不完整，" 但他保证，塔利班承诺建立一个 "包容性 "的行政机构，将尝试 "从该国其他地区吸收任命官员"。

据该报道，在被美国领导的联盟赶下台20年后，塔利班重新掌权，国际社会正密切关注着塔利班，并警告说它将根据塔利班的行动来判断它。

据塔利班发言人说，潘杰希尔 "安全了"，"没有战争。” 据塔利班承诺，尤其尊重妇女权利。据该报道，国际社会对塔利班在这一方面的承诺，称仍然不能令人信服。作为这种不信任的标志，最近几天，妇女活动家在喀布尔组织了几次示威活动，其他阿富汗人也加入其中，来谴责塔利班对潘杰希尔反抗的暴力镇压。

不过，据塔利班发言人说，最后一个武装抵抗政权的潘杰希尔，"现在非常安全，没有战争了"。 当被问及周六的示威活动（有时被塔利班武力驱散）时，扎比胡拉-穆贾希德强调，塔利班士兵 "尚未受过管理示威活动的训练"，他并呼吁示威者提前24小时向当局发出任何集会的申请。