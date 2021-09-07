韩国无核 首次测试潜舰发射弹道导弹

韩国军方报告，韩国已经从一艘潜舰上试射了一枚弹道导弹，成为首个发展这种能力的无核武器国家。韩国已经开发了越来越强大的导弹，目标是朝鲜境内重兵把守的地堡和隧道，这也是韩国减少对美国军事依赖的一种方式；美国在朝鲜半岛上驻扎了成千上万的兵力。

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据路透社今天引述韩国官方消息报道称，韩国已经从一艘潜舰上试射了一枚弹道导弹(SLBM)，成为首个发展这种能力的无核武器国家。据韩联社援引不愿透露姓名的军方人士说法报导称，一艘新的岛山安昌浩号潜舰上周成功进行了水下试射，而上个月在一艘水下驳船上进行了类似的试验。

韩国国防部说，出于安全原因，无法证实个别军事单位能力的细节。

韩国已经开发了越来越强大的导弹，目标是朝鲜境内重兵把守的地堡和隧道，这也是韩国减少对美国军事依赖的一种方式；美国在朝鲜半岛上驻扎了成千上万的兵力。

韩朝双方都把对方的军事发展作为提高自身军事能力的理由。

据法新社消息说，南韩成功试射国产潜射弹道导弹，此次试射意味着韩国实际上完成潜射弹道导弹的研制，继美国、俄罗斯、英国、法国、印度、中国及朝鲜后，全球第8个拥有潜射弹道飞弹的国家。

韩联社报导，根据了解，国产潜射弹道飞弹是以「玄武2B」（Hyunmoo-2B）弹道导弹为基础研发，因此命名为玄武4-4（Hyunmoo 4-4），射程约500公里。

据韩联社今天引述韩军表示，国防科学研究所1日在海军“岛山安昌浩”号潜艇首次主办的潜射导弹水下试射顺利进行。韩军计划再进行1到2次非公开试射后，量产并在上月13日服役的“岛山安昌浩”号潜艇上部署潜射导弹。

“岛山安昌浩”号是韩国海军第一艘3000吨级潜艇，配备6根冷发射管的垂直发射系统。据悉，国产潜射导弹基于500公里射程的“玄武2B”弹道导弹研制，因此命名为“玄武4-4”。

依托潜艇的机动范围、垂直发射系统的隐蔽性、弹道导弹的威力，潜射导弹被视为战场规则改变者。此次试射意味着韩国事实上完成潜射导弹的研制，继美国、俄罗斯、英国、法国、印度、中国、朝鲜之后，全球第8个拥有潜射导弹的国家。

据了解，韩军去年底进行了潜射导弹地面试射，后来运用驳船进行水下试射。国防部以保密为由没有证实潜射导弹研制情况。

韩联社说，朝鲜2015年和2019年接连成功进行“北极星-1”型、“北极星-3”型潜射导弹水下试射，去年10月和今年1月在阅兵式上展示了“北极星-4”“北极星-5”等新型潜射导弹。另据悉，朝鲜已经完成对1800吨排水量的罗密欧级潜艇的改造，可搭载“北极星-3”型的3200吨级新型潜艇下水在即。