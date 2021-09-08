监狱火灾

印尼万丹监狱超容 大火酿至少41死80伤

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Un incendie fait 41 morts dans une prison surpeuplée en Indonésie le 08 septembre 2021
Un incendie fait 41 morts dans une prison surpeuplée en Indonésie le 08 septembre 2021 © lepoint
作者： 法广
3 分钟

印尼西爪哇万丹省（Banten）一座监狱8日凌晨发生大火，造成至少41人丧生，超过80人受伤。火灾发生后，相关部门紧急疏散人群，并将伤者送往医院接受治疗。起火原因尚在调查当中。

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大火发在距离印尼首都雅加达（Jakarta）约25公里的万丹省唐格朗市（Tangerang）布洛克监狱，8日凌晨1时50分左右，监狱C栋建筑（Prison Block C）突然起火。当地新闻画片显示，大火吞噬了建筑物，消防人员试图从大楼屋顶扑灭大火。

 

印尼司法暨人权部狱政署发言人艾普利安缇（Rika Aprianti）表示，“起火原因仍在调查中。”

布洛克监狱C栋牢房可容纳122人。艾普利安缇证实这所监狱已过度拥挤，但未说明大火发生时有多少人关在牢内。

根据印尼政府去年9月资料，唐格朗市是首都雅加达附近的工业城，市内的布洛克监狱可容纳1400名囚犯，但实际就收容了2000多名囚犯，比起法定容纳量多出了600多人。

据警方发言人尤索里（Yusri Yunus）披露，初步研判起火原因疑是电线走火。大火至少有41人丧生，8人伤势严重，另有73人受到轻伤。印尼法律和人权部长亚松纳（Yasonna Laoly ）当天上午视察了着火的监狱。

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