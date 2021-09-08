塔利班新政府内政部长挂美国制裁恐怖分子名单

阿富汗塔利班昨天报告任命新政府高层，其内政部长在美国制裁名单上。美国国务院发言人周二在一份声明中表示，美国对塔利班任命的一些新政府高级成员的“从属关系和过往记录”表达关切。美国重申明确希望塔利班能确保阿富汗不会成为威胁其他国家的温床，并允许人道主义进入以支持阿富汗人民。

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据路透社报道，塔利班周二从其内部高层中抽调人员填补阿富汗新政府的高级职位，包括由塔利班创始人的一名助手担任总理，由一名被列入美国恐怖主义名单的人员担任内政部长。

世界大国告诉塔利班，和平与发展的关键是建立一个包容性的政府，支持采取更怀柔方式和维护人权的承诺。此前塔利班在1996-2001年执政期间曾血腥仇杀和压迫妇女。

塔利班最高领导人Haibatullah Akhundzada在8月15日塔利班夺取首都喀布尔后的首次公开声明中说，塔利班承诺遵守所有与伊斯兰教法不冲突的国际法、条约和承诺。据他说，“今后，阿富汗的所有治理和生活事务都将由神圣的伊斯兰教法来约束，”他在一份声明中并就他所说的国家从外国统治下获得解放向阿富汗人表示祝贺。

新政府成员名单没有向其反对者伸出橄榄枝的迹象。三周前塔利班取得军事胜利，以美国为首的外国军队撤离、西方支持的软弱政府垮台。

在美国所支持政府执政的20年里，阿富汗人在教育和公民自由方面取得重大进展，但他们仍然害怕塔利班的统治，自塔利班接管以来，每天都有抗议活动发生。

周二，当新政府宣布成立时，在喀布尔的一条街道上，塔利班枪手向空中开枪驱散数百名抗议者，一群阿富汗妇女四散躲避。

塔利班敦促阿富汗人要有耐心，并发誓这次要更加宽容。

路透社说，许多阿富汗人和外国势力将仔细审查这一承诺，作为阿富汗所亟需援助和投资的条件。

被任命为总理的Mullah Hasan Akhund与塔利班领导层的许多人一样，其威望主要来自于他与该组织隐居的已故创始人奥玛尔(Mullah Omar)的密切联系，奥玛尔在20年前担任塔利班最高领导人。

Akhund长期担任塔利班强大的决策机构领导委员会(Rehbari Shura)主席。在塔利班上次执政时，他曾担任外交部长，然后是副总理，与即将上任的许多内阁成员一样，他因在政府中的职位而受到联合国的制裁。

新任内政部长哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)是被华盛顿列为恐怖组织的哈卡尼(Haqqani)网络创始人的儿子。他是联邦调查局的头号通缉犯之一，因为他参与了自杀式袭击并与基地组织有联系。

塔利班发言人穆贾希德(Zabihullah Mujahid)在喀布尔举行的新闻发布会上说，掌管塔利班政治办公室的巴拉达尔(Mullah Abdul Ghani Baradar)被任命为Akhund的副手。

奥玛尔的儿子雅各布(Mullah Mohammad Yaqoob)被任命为国防部长。穆贾希德说，所有任命都是代理身份。

路透社说，白宫发言人普萨基在总统拜登飞往纽约所乘空军一号上对记者表示，不会很快承认塔利班政府。