日本自民党选举新波澜 女性候选人参战

事实上将选出日本首相的自民党总裁选举（17日发布公告、29日投计票）候选人名单中将出现均为无派系的前总务相高市早苗（60岁）和代理干事长野田圣子（61岁）。评论说，如果二位中任何一位竞选成功，日本将出现首位女首相。

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据路透社今天报道称，前日本总务大臣高市早苗的办公室表示，她将于周三宣布竞选自民党总裁。如果竞选成功，她将成为日本首位女首相。

当地媒体称，高市早苗得到了前首相安倍晋三的支持，她的竞选政见将以抵御来自中国的科技威胁和帮助受疫情打击的经济为基础。

自民党将于9月29日举行总裁选举，现任首相菅义伟已于上周五宣布他将卸任。选举获胜者几乎可以肯定将成为下一任日本首相。

到目前为止，只有言辞温和前外务大臣岸田文雄宣布参选，不过受欢迎度较高的行政改革特任大臣河野太郎和高市早苗也已暗示有意参选。

据该报道，现年60岁的高市早苗在2014年进入第二届安倍内阁，成为第一位女性总务大臣。

据共同社今天报道说，事实上将选出日本首相的自民党总裁选举（17日发布公告、29日投计票）候选人名单中将出现均为无派系的前总务相高市早苗（60岁）和代理干事长野田圣子（61岁）。此前参加总裁选举的女性只有2008年时的现任东京都知事小池百合子。由此可见，以男性为中心的派系占主导地位的最大执政党领袖选举中，女性连站上起点位置都很难。2名女性能否打破“玻璃天花板”受到关注。

每次总裁选举都表示出参选意愿的是与前首相安倍晋三一样9次当选众议员的野田圣子。虽然她曾担任邮政相、总务相以及党内要职等而颇具知名度，但过去的总裁选举中一直未能实现正式参选所需要的20名推荐人。她也显得颇为不甘，称“被有限的派系的强大力量左右”。野田圣子说，“我也想担负起自民党的多样性。”

在2020年的总裁选举中，前防卫相稻田朋美（62岁）曾有意出马，但未能获得足够的推荐人。之后她表示，“派系政治成为女性（参加总裁选举）的门槛。”

高市此次宣布，一早得到了对最大派系细田派具有影响力的安倍支持。早早有望获得足够的推荐人。高市是8次当选众议员的党内资深人士。她曾担任总务相和政务调查会长，在职业资历上不输野田。7日她还自信地表示“拥有与他人不一样的核心政策”。

野田和高市的政治立场大相径庭。野田致力于跨党派议员争取实现政治领域的男女共同参画推进法、参与推进可选择的夫妇不同姓氏讨论，在女性活跃领域高举大旗。

另一方面，高市对夫妇不同姓氏持反对态度。她在本月发售的新书中宣传自己继承安倍的保守路线。在党内议员联盟“保守团结会”中她也与安倍共同担任顾问。

共同社说，在野党中曾有女性成为党首。已故的土井多贺子1986年就任原社会党委员长。社民党和原民进党也分别曾有福岛瑞穗和莲舫担任党首。

据共同社称，熟悉性别和政治的上智大学教授三浦Mari对有意参加总裁选举或实际成为正式候选人的女性人数增加本身表示欢迎，称“能向外界宣传女性也能成为领袖的信息”。同时她也警惕道：“看起来是与安倍抱团的保守派为了维持实力而把高市用作棋子。也可能会给人们留下一个印象——女性得不到掌权者的庇护就无法成为领袖。”