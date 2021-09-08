美航母“卡尔·文森”号进入南海活动

美国海军第七舰队9月8日通过声明表示，“卡尔·文森”号航母打击群 (VINCSG) 在其2021年的部署中首次在南中国海行动。

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声明称，“在南中国海时，打击群正在进行海上安全行动，其中包括固定翼和旋翼飞机的飞行行动，海上打击演习，以及水面和空中单位之间的协调战术训练。在南中国海的航母行动是美国海军在印太地区的常规存在的一部分。”

“卡尔·文森”号航母打击群指挥官丹尼尔·马丁准将（Daniel Martin）称，“所有国家在国际水域航行的自由是重要的，在南中国海尤其重要，每年有近三分之一的全球海上贸易在这里过境。”他在声明中说，“当我们从圣地亚哥穿越太平洋到南中国海时，我们有幸并高兴地与我们的盟友、伙伴和联合服务队的队友在训练、演习、接触和行动中一起工作”。

马丁说，“所有这些都是为了确保整个地区的和平与稳定这一共同目标。国际社会在维护基于规则的国际秩序方面发挥积极作用，符合我们所有人的利益。”

“卡尔·文森”号航母打击群在今年8月参加了“2021年全球大规模演习”（LSGE21 ），与英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母打击群（CSG-21）进行了互操作性飞行，并与日本海上自卫队单位进行了双边演习。“卡尔·文森”号也是美国海军首艘部署F-35C舰载战斗机和CVM-22B“鱼鹰”运输机的航母。

此外，美国海军陆战队司令大卫·伯杰(David Berger)本月1日在参加华盛顿智库、战略与国际研究中心举办的活动中表示，几十年来头一次，美国海军陆战队必须假定敌人会对他们的补给线进行争夺，从西太平洋一直到美国。

伯杰说，“我们可以在这个宏伟的（全域联合指挥与控制）的基础上拥有最佳的部队姿态。如果他们能够在后勤方面与我们竞争并真正扼杀我们，他们将使我们屈服。我们不能让这种情况发生。”

印太地区距离遥远，即使有各种美军和盟国基地存在，也会给物流带来困难。但伯杰认为，物流挑战必须一直保护到美国国防工业工厂和军事仓库。伯杰说，“所以这将是一次攻击和深度防御，我们从未见过，我们在你我的一生中从未见过。”

伯杰称，美国海军陆战队与海军一样，正计划将其部队分散开来作战，而不是集中在一个地方，在一个对手可以更容易用武器攻击他们的区域内。但该部队仍然需要机动性和分配手段，以便在有争议的地区内运送人员和物资。

伯杰指出，正因为如此，除了最重要的物资外，可能更难为那些海军陆战队员提供其他东西，让他们提高自己去寻找食物、水和交通工具的能力。