日本延长19个都道府县的紧急事态宣言

台湾急需疫苗，日本决定立即于6月4日向台湾运动120万剂阿斯利康疫苗。

日本政府8日就目前向21个都道府县发布的新冠紧急事态宣言基本决定，宫城和冈山从13日转入“防止蔓延等重点措施”，其余19个都道府县则把期限从12日延长至9月30日。

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在日本时间9日上午召开的新冠感染症对策小组委员会上，政府与专家一致同意将包括东京和大阪在内的19个都道府县的紧急事态宣言延长至本月底。

有鉴于此，紧急事态宣言对象将变为北海道、茨城、栃木、群马、埼玉、千叶、东京、神奈川、岐阜、静冈、爱知、三重、滋贺、京都、大阪、兵库、广岛、福冈、冲绳这19个都道府县。

目前，日本的新增感染者人数呈下降趋势，9月6日，日本新增感染者为8234人，重症患者为2198人。这是自8月2日以来时隔约一个月，首次低至1万人以下。7日全国新增感染者为10605人，比上周二（8月31日）减少7000多人。

但是政府和专家们认为疫情依旧严峻，经济再生大臣西村指出：“希望继续避免不必要的外出，安排大型商业设施的入场限制和远程办公。”

另一方面，小组委员会表达了一种危机感，即“在疫苗接种时放松限制会削弱人们的紧张感”。

日本现在疫苗接种进展迅速，已接种一次新冠疫苗的人占总人口的61.4%；接种两次的占总人口的49.4%。

此外，政府和对策小组委员会将不采纳在紧急事态宣言状态下允许提供部分酒精饮料的建议。

小组委员会的尾身茂主席强调“不应该这样做，在紧急状态发布期间放松限制是传达错误的信息。”