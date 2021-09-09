碍于宪法限制 杜特尔特退而竞选副总统

菲律宾总统杜特尔特昨天接受执政党提名，将于明年参选副总统后，而多次在总统选举民调独占鳌头的杜特蒂长女萨拉今天说，2022年大选她不会出马角逐总统宝座。

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据中央社今天报道称，菲律宾总统大选明年5月将登场。曾担任警察总长的73岁参议员赖克逊（Panfilo Lacson）昨天宣布将竞逐总统大位，面临分裂的执政党“民主菲人－国民力量党”（PDP-Laban）由支持杜特尔特的派系举行全国代表大会，选出杜特尔特亲信克里斯多福．吴（Christopher Bong Go）和杜特尔特为明年的正副元首参选人。不过没有消息说克里斯多福．吴是否改变主意同意竞选。

菲律宾宪法规定总统任期6年，不得连任，且正副元首由人民分别投票选出。因此，杜特尔特在下届大选只能竞选总统以外的职位。而杜特尔特的女儿萨拉（Sara Duterte）今天在给菲律宾媒体的短信中说，明年大选她不会参选全国性职位，因为“我们（她和父亲杜特尔特）都同意，我们之中只有一个人2022年会角逐全国性职位”。

现任杜特尔特家乡纳卯（Davao）市长的萨拉一直以来参选明年总统呼声极高。马尼拉广播公司（MBC）7月下旬民调显示，萨拉和杜特尔特（Rodrigo Duterte）分别在下届正副元首选举民调名列前茅，取得25.4%和15.6%支持。

杜特尔特和萨拉隶属不同政党。萨拉于2018年成立“变革联盟”（HNP），担任党主席。

菲律宾每日询问报（Philippine Daily Inquirer）说，面对媒体询问，明年大选“变革联盟”会不会循2019年期中选举时的作法，支持执政党提名候选人，萨拉回答：“不会。这次我不会提供支持。”对于杜特尔特和她的父女感情是否因此生变，萨拉说：“跟以前一样。我们的政治（立场）不影响我们的家庭关系。工作和家庭是两回事。”

明年大选候选人登记日为今年10月1日到8日。登记日前，萨拉仍有机会改变心意。

至于杜特尔特亲信克里斯多福．吴，他曾在8月给执政党的信中，拒绝角逐下届总统。克里斯多福．吴昨天被提名后，仍重申明年没有意愿参选总统。萨拉9月初曾说，克里斯多福．吴向她表态，若她参选总统，他愿担任副手竞选副总统。

萨拉8月下旬发表声明，指杜特尔特给她两个选择，一个是支持克里斯多福．吴和他搭档竞选下届正副元首；若她本人有意参选总统，则希望萨拉选择克里斯多福．吴作为副手。

一般认为，杜特尔特虽不能角逐总统大位，但若亲信当选国家元首，杜特尔特可借此继续掌权。

据中央社说，杜特尔特7月曾在执政党全国代表大会表态，指他可能参选下届副总统，以获得刑事豁免权，避免在他卸任后遭政敌和反对派人士追诉。但根据菲律宾法律，目前仅赋予现任国家元首豁免权。

另据路透社报道，菲律宾国防部长洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)周三表示，有必要全面审议该国与美国的联盟关系。他抱怨说，尽管来自中国的压力越来越大，但菲律宾从美菲关系中获得的好处还不如非缔约盟国。

在纪念两国签订共同防御条约(MDT)70周年的线上活动中，洛伦扎纳表示有必要“升级”和“更新”这一联盟，明确“美国承诺的限度”。菲律宾国防部长洛伦扎纳，“马尼拉要问的一些问题是，我们还需要MDT吗？我们是不是应该修改它？”他在华盛顿的美国国际战略研究中心讲话时提到这份1951年签订的条约。他说，“显而易见，我们需要对我们缔结的联盟进行全面审议。”

洛伦扎纳正在华盛顿会晤美国官员。他表示，美日条约在确定是否适用于太平洋海域时，就比美菲条约更加明确。他说，这解释了为什么七成菲律宾民众支持杜特尔特总统关于同中国接触而不对抗的呼吁，且半数以上的人怀疑美国在南海争端中作为盟友是否靠得住。

据洛伦扎纳认为，美菲关系“必须认清新的地缘政治现实，特别是中国的崛起，然后进一步发展变化”。他说，马尼拉和华盛顿方面应考虑修订MDT和其他防御协定，确保双方都能更好地应对“灰色地带的威胁”。