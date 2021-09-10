俄新社：传塔利班新政府也选美国911恐袭20周年日就职

明天周六是美国911恐袭20周年，据俄罗斯媒体报道，塔利班或也选在这一天举行新政府就职仪式，中国也将受邀出席。但这项来自俄罗斯卫星通讯社的消息，目前尚未获得中国官方证实。

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今年为911事件20周年，拜登政府也刚刚结束阿富汗撤军。此前，塔利班7日宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国临时政府，8日有塔利班“消息人士”告诉俄新社，新政府或将在911事件20周年当天举行就职典礼。

据透露，伊斯兰酋长国临时政府会周六举行就职仪式，已邀请俄罗斯、中国、卡塔尔、土耳其、巴基斯坦及伊朗出席，代理副总理巴拉达周三（8日）亲身到访卡塔尔邀请其他国家派代表参加仪式。

但有关塔利班新政府或将在9月11日举行就职典礼的传言及报导，塔利班发言人沙欣则向俄罗斯塔斯社表示：“我没有关于这方面的消息。”

北京方面，据星洲网报道，目前也未正面回应是否有人会代表中国出席，只说“中国驻阿富汗使馆在正常履职”。

两天前，中国外长王毅9月8日在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会，会议由巴基斯坦外长主持，伊朗、塔吉克斯坦斯坦、乌兹别克斯坦外长以及土库曼斯坦副外长都在席间讨论。

外界注意到，塔利班7日公布的临时政府官员名单全是塔利班成员，其中内政部长哈卡尼还是美国通缉的恐怖分子。白宫发言人普萨基7日重申，美国“不急于”承认塔利班政府，需要根据其今后的“行动”来决定美方立场。但也补充，美国继续与塔利班合作撤离滞留阿富汗的美国公民、永久居民及特殊移民签证阿富汗申请人。

塔利班日前公布临时政府的主要官员名单，全部都是组织成员，而且都是男性，引起国内女性不满。塔利班发言人穆贾希德周四（9日）表示，塔利班的阿富汗政府中将出现女性职位，强调目前的政府属临时性质，他们将在遵守回教律法下为女性提供一席之地，她们可以成为政府的一部分，这是第二阶段。

另据美国《华尔街日报》援引美国和卡塔尔官员的消息报导，塔利班允许大约200名包括美国人在内的外国公民，从喀布尔起飞前往多哈，这是喀布尔9月9日迎来了塔利班夺权后的第一个国际商业航班。据报导，卡塔尔航空公司波音777客机预定9日从喀布尔机场起飞，之后机场每日将有国际航班。卡塔尔官员称，这并非撤侨航班，因为乘客拥有所有必要证件，包括护照和签证。